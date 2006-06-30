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Александр Лукашенко вручил государственные награды звездам белорусской эстрады

30 июня 2006 11:18
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Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.Президент вручил орден Франциска Скорины директору - художественному руководителю Национального оркестра симфонической и эстрадной музыки Михаилу Финбергу, директору - художественному руководителю Молодежного театра эстрады Василию Раинчику и художественному руководителю ансамбля "Сябры" Анатолию Ярмоленко. За значительный личный вклад в развитие национальной культуры, сохранение и пропаганду лучших музыкальных традиций почетное звание "Народный артист Беларуси" присвоено Александру Тихановичу и Ядвиге Поплавской, артисту Национального академического Большого театра оперы Республики Беларусь Владимиру Петрову и солисту Национального оркестра симфонической и эстрадной музыки Николаю Скорикову. Певице Анжелике Агурбаш Президент вручил нагрудный знак к званию "Заслуженный артист Республики Беларусь".
# Культура

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