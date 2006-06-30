Александр Лукашенко вручил государственные награды звездам белорусской эстрады

Лучшие цирюльники планеты съедутся в Москву

1 июля Чемпионат мира по парикмахерскому искусству впервые за 50 лет проведут на постсоветском пространстве. Четыре дня виртуозы ножниц будут бороться за призовые места. Туда отправится и наша сборная. Тринадцать белорусских парикмахеров в команде и поодиночке будут покорять международную судейскую коллегию.