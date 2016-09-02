Белорусский скульптор Сергей Возисов: тайны рождения удивительных бронзовых скульптур

Продолжаем наше увлекательное путешествие в мир искусства вместе с галереей «Предместье». Сегодня узнаем тайны рождения удивительных бронзовых скульптур.

Ещё в Античности любимым материалом греческих и римских скульпторов была бронза. Выдающимися произведениями искусств того времени стали скульптуры «Отдыхающий Гермес», «Марафонский юноша», «Кулачный боец», «Капитолийская волчица», а также прославленная статуя «Дискобол», в которой впервые изобразили человека в движении.

Именно бронзовая скульптура в Античности обрела неслыханную популярность. В тот период в Греции ежедневно изготавливали одну большую статую. Русские авторы обратили внимание на статуарное литье лишь в начале 18 века. До этого сложнейшую технику применяли исключительно для создания стволов и пушек.

Скульптуры современных мастеров не уступают древнейшим образцам искусства. Помимо высокой техники литья и тонкого мастерства чеканки, бронзовое ваяние сегодня включает разнообразие образов и сюжетов. Секреты их создания как никто другой знает выдающийся белорусский скульптор – Сергей Возисов.

Несмотря на то, что процесс создания скульптуры из бронзы невероятно тяжелый и длительный, старания автора оправданы. Такие шедевры не могут не радовать восхищенного зрителя.