«Телевершина-2015»: телеканал СТВ представляет свои работы в 22 номинациях

Новости Беларуси. Новость для тех, кто не мыслит своей жизни без телевидения. В эти минуты разрешается главная теле-интрига года – кто же стал лучшим ведущим, репортером и оператором, и какая программа, по мнению авторитетного жюри, самая интересная.

В столичном Дворце спорта идёт торжественная церемония награждения победителей XI Национального конкурса «Телевершина».

Красная ковровая дорожка и искромётные наряды и сохранение главной интриги — кто же лучше. Борьба за бронзовые статуэтки в этом году развернулась нешуточная. Всего на суд жюри было представлено более 250 работ. Телеканал СТВ традиционно фаворит в таких номинациях, как новости и информационно-аналитическое вещание.

Юлия Матяш, СТВ:

Пройти по этой красной дорожке мечтает практически любой, кто связан с телевидением. Но вот оказаться на медиа-олимпе могут лишь немногие. Только те, кто делают самые вкусные и интересные новости, а также самые яркие и свежие проекты.

Борьба за бронзовые статуэтки в этом году развернулась нешуточная. Всего на суд жюри — более 250 работ. Общее одно — все передачи интересны и неординарны, а люди, делающие их, — талантливы.

Телеканал СТВ не остался в стороне от самого долгожданного для телевизионщиков светского раута. Новости, развлекательные программы, социальные проекты и дизайнерское оформление канала —

СТВ штурмует сразу 22 номинации из 25.

«Дети рисуют хоккей» — социальный проект нашего телеканала, где маленькие болельщики своими работами поддержали наших спортсменов на чемпионате мира.

А эти картины вышли из-под пера самых известных мировых художников. Героями полотен стали ведущие СТВ. Чтобы раз и навсегда определить: телевидение — это искусство.

Мастерство петь и мастерство находить таланты. За три года «Поющие города» в поисках музыкальных гениев посетили сотни белорусских городов.

Анастасия Ганиева, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

Нельзя этот проект назвать только развлекательным. Люди из простого народа, из любого города могут прийти, показать свои способности, стать победителем, выйти на одну из главных сцен нашей страны, для них будет сделано шоу.

Прямое попадание, только не в хоккейные ворота, а в зрительскую любовь. Проект СТВ «ШайBY!» высоко оценивают и метры телевидения. Сегодня цикл передач поборется за белорусскую ТЭФИ.

Алексей Адашкин, директор дирекции специальных проектов ЗАО «Столичное телевидение»:

Мы сделали энциклопедию белорусского хоккея. Каждая серия посвящена отдельному аспекту. Например, нашему подрастающему хоккейному поколению, национальной сборной, нашим спортивным сооружениям, в которых проходили и проходят ледовые баталии, история мирового хоккея. В принципе, посмотрев эти шесть серий, можно понять, что такое хоккей, и какое значение для белорусов имеет этот вид спорта.

Начинать утро с новостей – уже хорошая традиция. Так же, как и заканчивать неделю. В эфир информационно-аналитической программы «Неделя» непременно попадет главное светское событие года для всех теледеятелей.

Игорь Позняк, директор дирекции информационного вещания ЗАО «Столичное телевидение»:

Новости, информация, информационно-аналитическое вещание – основа любого телевидения. И телеканал СТВ в этом отношении не исключение. В нашем багаже есть солидный ряд статуэток по этим номинациям, ключевым, я считаю, номинациям для любого телеканала. Я надеюсь, что этот год также не станет исключением.

Людмила Ковалева, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение», член жюри XI Национального телевизионного конкурса «Телевершина-2015»:

Мы канал молодой, а значит очень мобильный. У нас, я думаю, самые шустрые репортеры. И подтверждение тому один момент: за те 11 лет, которые существует «Телевершина», номинацию «Лучший репортер» чаще всего брали корреспонденты СТВ.

Мастера слова и лучшие камермены. Уже скоро история белорусского телевидения пополнится новыми именами.

Главная интрига конкурса – Гран-при. «Телевизионный проект года» будет присужден самой масштабной и социально значимой работе, которая получила широкий общественный резонанс. В этой номинации телеканал СТВ представляет проект «Дети – это хороШоу».

Особенностью «Телевершины-2015» станет вручение специального приза лучшему телепроекту на тему Великой Отечественной войны. Впервые в конкурсе будут принимать участия студенческие работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Галина Злобенко, член жюри, секретарь XI Национального телевизионного конкурса «Телевершина-2015», член правления Союза кинематографистов Беларуси:

Регионы, маленькие такие, и Поставы, и Пинск, и Борисов из года в год к нам приходят с фильмами. Я благодарю всех тех, кто принимал участие в этом грандиозном конкурсе. Отнестись к этому надо не просто номинально представил и все. Без души быть ничего не может.

Как только что стало известно, телеканал СТВ стал лауреатом в номинации «Лучший социальный ролик».

Церемония награждения продолжается. Надеемся, что это будет не единственная награда СТВ!