Автор минского «Коридора Вечности»: Городская скульптура – необязательно Ленин или другой вождь

Будем честными. В общей массе столичное общество не всегда готово воспринимать концептуальное сложное искусство. Но ведь это не значит, что его не должно быть в городе! Воспитывать вкус, пропагандировать, а главное, понемногу перемещать произведения оригинальных жанров с бумаг в городскую среду. Пока с помощью проекта «Арт-город». Конкурс произведений искусства - один из этапов в странах восточной Европы и центральной Азии. В белорусском этапе приняли участие 10 работ 14 художников.

Не монументальные произведения, не клумбы в виде животных, а необычные инсталляции, которые вызывают живую реакцию людей и заставляют задуматься. Перед участниками конкурса стояла непростая задача: придумать временную арт-интервенцию для сквера Симона Боливара в Минске, которая бы учитывала архитектурную и социальную среду сквера, особенности уже имеющихся там строений и памятников. Выбор формы и средства художественного вмешательства не был ничем ограничен.

Фаворитом конкурса был признан молодой художник Алесь Кудряшов с инсталляцией в виде рассыпающейся зеркальной комнаты «Коридор вечности». К сожалению, не все подобные проекты дожидаются своей реализации. А вот конкурс «Арт-город» стал приятным исключением. И спустя год в один из сентябрьских дней случайные прохожие в сквере Симона Боливара смогли увидеть нечто, чему достаточно сложно дать четкое определение. А именно - «Коридор вечности» Алеся Кудряшова.

Алесь Кудряшов, победитель конкурса «Арт-город»:

Здесь нет никаких визуальных зацепок, как в традиционной парковой скульптуре. Для того, чтобы зритель мог сам сделать выводы, что это. Чтобы заставить зрителя думать самого.

Алесь - студент Академии искусств, там он обучается классической живописи и рисунку. Но при этом увлекается различными направлениями современного творчества, начиная с фотографии и заканчивая скульптурой. На данном этапе ему интересно все. Отсюда и возникло желание поучаствовать в конкурсе.

Алесь Кудряшов, победитель конкурса «Атр-город»:

Сразу я и не поверил, что я победитель, потому что у меня и цели такой не было, потому что я еще только студент. Но, безусловно, я обрадовался, не поверил. Этот объект был для меня богатым опытом, потому что были и лекции с художниками, которые в паблик-арт работают, это были и лекции в Берлине, - это Институт организовал.

Инсталяция повторяет основную идею конкурса. Коридор вечности выбивается из всяких представлений о городской скульптуре.

Алесь Кудряшов, победитель конкурса «Арт-город»:

Городская скульптура – это необязательно может быть Ленин или какой-нибудь другой вождь, это необязательно может быть камень и бронза, это необязательно может быть человек, который жил несколько столетий назад. Это может быть обычный зритель этой скульптурой и должен быть. Потому что так сохраняется какая-то гражданская ответственность, человеческая ответственность.

Зеркало Алесь выбрал осознанно, как материал с богатым потенциалом, который создает бесконечные отражения и деформирует окружающие предметы. И самое главное, в нем мы можем видеть свое отражение.

Алесь Кудряшов, победитель конкурса «Арт-город»:

Например, интересная история, что в японском синтоизме зеркало – это единственная икона, которая есть, то есть человек молится самому себе. И таких историй об этом материале очень много, это мистический материал.

А вот какой-то прохожий внес свой вклад в инсталляцию, и нарисовал некую спираль бесконечности. Как оказалось, сам автор не удивлен, и даже ожидал, что горожане захотят «прикоснуться» к новому городскому арт-объекту.

Алесь Кудряшов, победитель конкурса «Арт-город»:

Цвет мне очень нравится, какой он выбрал, он какой-то осенний, и вписывается в сквер.

Приятно осознавать, что молодые минские художники развиваются и эксперементируют. Тем самым город приобретает свое неповторимое лицо. А кто еще не видел скульпутру, спешите в сквер Симона Боливара. Инсталяция пробудет там только до ноября.