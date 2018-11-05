Балерины Большого рассказали, когда можно отдавать ребёнка в балет и что едят на завтрак

Профессионализм вне возраста. Этой осенью молодые солисты Большого театра оперы и балета Екатерина Олейник, Людмила Хитрова и Константин Героник получили звание Заслуженный артист Республики Беларусь.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – солистка Национального академического Большого театра оперы и балета РБ, заслуженная артистка Республики Беларусь – Людмила Хитрова и солистка Национального академического Большого театра оперы и балета РБ, заслуженная артистка Республики Беларусь – Екатерина Олейник.

Как артисты узнали о получении звания? Как проходит утро балерины? Со скольки лет можно отдавать ребенка в балет? Узнаете, посмотрев видеоматериал.