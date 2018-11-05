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Балерины Большого рассказали, когда можно отдавать ребёнка в балет и что едят на завтрак

05 ноября 2018 08:54
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Профессионализм вне возраста. Этой осенью молодые солисты Большого театра оперы и балета Екатерина Олейник, Людмила Хитрова и Константин Героник получили звание Заслуженный артист Республики Беларусь.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ солистка Национального академического Большого театра оперы и балета РБ, заслуженная артистка Республики Беларусь Людмила Хитрова и солистка Национального академического Большого театра оперы и балета РБ, заслуженная артистка Республики Беларусь – Екатерина Олейник.

Как артисты узнали о получении звания? Как проходит утро балерины? Со скольки лет можно отдавать ребенка в балет? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Балет # Культура # Людмила Хитрова # Екатерина Олейник # Фотофакт

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