Бачата: танец бедняков, наполненный страстью и сочетающий в себе душевную мелодию с доминиканским задором

Кто-то называет бачату нежным танцем. Но для истинных бачатеро танец наполнен скрытой страстью. Душевная мелодия перекликается с доминиканским задором. Это не просто танец, он может стать началом чего-то большего.

Ольга Пашкевич, преподаватель бачаты:

Бачата – это латиноамериканский парный танец. Для него характерна эротичность, чувственность, романтичность.

Сергей Свирид, преподаватель бачаты:

Есть два варианта перевода «бачаты». Испанский – это забава, веселье. Хотя это не совсем подходит к тому времени, когда бачата зарождалась. Тогда были больше грустные мотивы, поэтому на родине, в Доминиканской Республике, это слово означает вечеринка, встреча молодежи под музыку.

Появился танец еще в середине прошлого века и танцевали его только люди низших сословий, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Сергей Свирид, преподаватель бачаты:

Тогда ее танцевали в основном бедные слои населения, потому что тогда был очень тяжелый период в самой республике. Бачата была под запретом, очень долгое время ее не позволяли танцевать другим людям. Он считался танцем для бедняков. И только под конец XX века, когда многие музыканты стали расширять стиль бачаты, внедрять меланхоличные наклонности, оттенки, тогда уже появились разные направления, стала в массы идти, тогда бачата стала по миру распространяться. Именно за счет помощи музыкантов.

Основная задача партнеров заключается в передаче чувств и максимальной близости. Поэтому танцоры бачата избегают резких движений и головокружительных разворотов. Что касается ролей, то партнер должен уметь пластично и мягко вести партнершу, «обласкивая» ее в своих объятиях.

Ольга Пашкевич, преподаватель бачаты:

Можно найти партнеров по бизнесу, можно найти друзей, свою любовь, можно научиться знакомиться. И особенно, когда девушки закрепощенные, им обычно сложно. Но умение довериться меняет человека».

Сергей Свирид, преподаватель бачаты:

Танец появился, по сути, на улице, и поэтому его танцевали кто голяком, кто босиком, в чем попало. Поэтому основной акцент – в чем удобно и вам нравится, в чем чувствуете себя комфортно, в том и танцуем. Девчонкам удобно одевать леггинсы – это подчеркивает фигуру и комфортно. Каблуки, по умолчанию, потому чт девчонки выглядят на каблуках круче.

Чувственность бачаты покорила сердца миллионов. И, кто знает, может, и для вас она станет тем самым танцем, который сведет вас с ума.