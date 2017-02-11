Книжная выставка-ярмарка в Минске: как город стал литературной столицей и какие тайны хранит в себе

Белорусы – одна из самых читающих наций. Вот уже в 14-й раз в столице на Международной книжной выставке-ярмарке собираются литераторы, издатели и поклонники бумажных книг. В 2017 году гости из 31 страны приехали в Минск, чтобы обменяться опытом и наладить связи в книгоиздании.

Впервые в международной выставке участвовала Греция, а почетным гостем стала делегация из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Познакомить белорусов с особенными книгами постаралась и делегация из Германии.

Мерле Софи Варнеке, атташе отдела культуры и прессы посольства Федеративной Республики Германия в Минске:

Здесь книги представлены для людей любого возраста, которые владеют языком немецким или не владеют. И каждый может открыть для себя что-то новое, все книги очень-очень разные.

Подобные мероприятия стирают границы между странами. Так, финский детский писатель Тимо Парвела презентовал свою книгу, переведенную на белорусский язык. Серия книг для детей про Элу была переведена на 30 языков.

За свои произведения про детей и подростков финский писатель получил более 20 национальных и международных премий. В том числе премию Детского фонда ООН.

Тимо Парвела, детский писатель (Финляндия):

Книжка о маленькой семилетней девочке, ее зовут Эла. Это ее приключения и приключения ее друзей. Книжка написана, конечно, с точки зрения ребенка, но также здесь есть отношения взрослых людей в жизни. И, конечно, это юмористическая книжка. Здесь много юмора. Это сам по себе универсальный язык, который все понимают по-своему. Я счастлив, когда моя книжка помогает семьям сблизиться, чтобы дети и родители становились ближе друг к другу.

На фоне иностранных гостей выделялись отечественные стенды. К 500-летию книгопечатания государственные и частные издательства и организации подготовились особенно масштабно.

Большим интересом как у иностранцев, так и белорусов пользуется серия книг «Библиотека Союза писателей Беларуси», сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Николай Чергинец, председатель Союза писателей Беларуси:

Писатель не может обходить темы и политики, и пройти мимо тех вопросов, которые сегодня тревожат жителей не только нашей Беларуси, но в целом мира. Это борьба с терроризмом, это обстановка, связанная с экологией. В конце концов, борьбы с таким явлением, как беженцы.

Белорусская книга прошла долгий путь в 500 лет. Впервые наша страна увидела европейские печатные издания в конце XV – начале XVI столетия. Это случилось в основном благодаря активной молодежи, которая обучалась в зарубежных университетах.

XVI век часто называют золотым для Беларуси. На территории нашей страны существовало около 40 типографий. Самая первая – брестская типография. Одно из сохранившихся древних экземпляров этого издательства – «Дела и слова Иисуса Христа Сына Божьего». Эта книга была издана в 1565 году.

Еще одно уникальное белорусское издание относится к 1566 году и называется «Вторая книга святого Луки».

Галина Киреева, заведующая научно-исследовательским отделом книговедения Национальной библиотеки Беларуси:

Что интересно, с одной стороны напечатан библейский текст, с другой стороны идут комментарии. Очень много различных глоссов. Но наш экземпляр интересен еще и тем, что в нем очень много, как бы мы сказали, комментариев на комментарии рукописных.

Ключевая личность в отечественном книгопечатании – Франциск Скорина. Даже будучи далеко от родины, Скорина думал о своих земляках. Ему пришла идея печатать книги Библии на родном языке.

Галина Киреева, заведующая научно-исследовательским отделом книговедения Национальной библиотеки Беларуси:

В Национальной библиотеке Беларуси хранится 10 книг Франциска Скорины из изданных 23 им в Праге. В музее у нас выставлены две книги. Это книга «Святого Іоў». Это вторая книга, изданная Скориной в Праге в 1517. И вторая, уже изданная в 1518 году, это книга «Премудрости Божией». Все они имеют гравюры, заставки кселографические, то есть выполненные на дереве. Очень интересные инициалы. И в каждой книге есть обязательно предисловие и есть послесловие.

Книжное дело активно развивалось и уже в 1807 году в Минске начали открываться первые частные типографии. Они издавали книги разной тематики: религиозные, художественные, по языкознанию, по сельскому хозяйству, на польском и русских языках. Литература на белорусском языке печаталась очень редко. Однако восстания прервали деятельность типографий. Свою работу они восстановили лишь в 1845 году.

В начале XX века в столице работало около 20 типографий. А в 1924 году начали свою историю столичные библиотеки.

В 60-70-х возрастает спрос на научную и художественную литературу. В 80-е годы обычный советский человек с трудом мог собрать домашнюю библиотеку. В СССР книги не радовали разнообразием и в основном описывали классовую борьбу, пропагандировали идеи строительства социализма.

После распада Советского Союза оборвались экономические, культурные, научные связи между республиками, соответственно, прервались и отношения между издательствами и книготорговыми организациями.

Сегодня книги легкодоступны в библиотеках, книжных магазинах, на выставках.

Кроме 500-летия белорусского книгопечатания темами XIV Минской международной книжной выставки-ярмарки стали юбилеи классиков – 135 лет со дня рождения Янки Купалы и Якуба Коласа.

Первый сборник Якуба Коласа увидел свет в 1910 году. В это время автор отбывал наказание в Минском Острожском замке.

Не заставил себя долго ждать и второй сборник Якуба Колоса. В том же 1910 году свет увидела книга «Другое чытанне для дзяцей Беларусі».

Мария Казакевич, заведующая отделом литературно-мемориального музея Якуба Коласа:

Колас падрыхтаваў два варыянты гэтай кніжкі – на кірыліцэ і на лацінке. Але ўжо ў друк кніжка выйшла менавіта на кірыліцэ.

Первые книги Янки Купалы были напечатаны в Санкт-Петербурге. Сборник «Жалейка» появился в 1908 году благодаря белорусскому объединению «Заглянене сонца і ў наша аконца». Печатали ее кириллицей. Янка Купала с нетерпением ожидал выхода первой книги. Это был настоящий праздник не только для него, но и для всей белорусской литературной культуры.

Галина Варенова, ведущий научный сотрудник отдела научно-экспедиционной и выставочной работы Государственного литературного музея Янки Купалы:

Па ўспамінах яго сучаснікаў, студэнцкая беларуская грамадскасць ужо чакала свайго любімага аўтара, любімага паэта. І фактычна больш за палову вершаў, надрукаваных на старонках «Жалейкі», яны ведалі на памяць.

Именно в этой книге было напечатано одно из самых известных произведений Янки Купалы «А хто там ідзе?». Число переводов этого стихотворения на разные языки приближается к сотне.

Отечественная литература не перестает развиваться во многом благодаря тому, что граждане чтят наше богатое литературное наследие и не теряют к нему интерес.

Для большинства белорусов книги – верные друзья. А Минск на этой неделе – без преувеличения столица литературная.