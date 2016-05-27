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Авангард витебского периода в работах художника Егора Найдовича

27 мая 2016 10:26
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Продолжаем наше увлекательное путешествие в мир искусства  вместе с галереей «Предместье». Сегодня предлагаем Вам познакомиться поближе с уникальным художественным течением – авангард витебского периода.

В ХХ веке город на севере Беларуси – Витебск называли не иначе как «второй Париж». Ведь здесь творили выдающиеся классики кисти: Казимир Малевич и Марк Шагал. С их лёгкой руки мировую известность получила «витебская школа», а художественное видение мира обрело новую эстетическую окраску.

События того времени навсегда заложили основу нового веяния в искусстве – авангарда.Традиции Казимира Малевича нашли отклик во многих работах витебских художников. Его наследие порождало всё новые и новые таланты.

Сам дух Витебска стал своего рода «прививкой» для любого творческого человека, рожденного в нем или приехавшего туда по зову души. И как подтверждение, уже современный художник, писатель и сценарист Егор Найдович.

Об атмосфере города Егор Найдович готов рассказывать часами. Здесь всё как у Бродского: вот только вместо питерских, холодные пространства Витебска. А в воздухе витает особое настроение, с которого и начинался авангард.

# Культура # Художник # Фотофакт # живопись # Егор Найдович

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