Это было очень спонтанно: Naviband об исполнении песни Джамалы на белорусском

Группа Naviband в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Буквально несколько дней назад в Киеве вы участвовали в одном из полуфиналов «Евровидения» местного и, конечно, произвели фурор. Есть такой отрывок, который там набрал колоссальное количество просмотров – вы спели песню победительницы прошлого «Евровидения» Джамалы «1944» на белорусском языке. Спонтанное было решение.

Ксения Жук:

Да. Это было очень спонтанно.

Но, я думаю, вас об этом много спрашивали, но у меня такой вопрос: что самое необычное у вас спросили журналисты или друзья в Киеве? Какой вопрос вас удивил?

Ксения Жук:

Был момент, когда среди интервью подошли какие-то люди и стали компрометирующие вопросы задавать.

Я понимаю, что это – часть, скажем, жизни артиста. Что постоянно кто-то задаёт какие-то компрометирующие вопросы.

Артём Лукьяненко:

Это было до этого. До того, как мы выступили.

Ксения Жук:

Да, это было до. И было немножечко грустно, что люди, смотря на нас, всё равно пытаются, как будто, задеть. И поддеть.