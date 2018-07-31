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Мастерица из деревни Новосады превращает солому в лики святых. Показываем ее уникальные работы

31 июля 2018 07:38
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Настоящая сказка! Расписные терема в окружении сада.

Мастерица из деревни Новосады превращает солому в лики святых. Показываем ее уникальные работы-1

На полу распускаются алые цветы, а стены напоминают картинную галерею! И вся эта красота – дело рук Елены Пирязевой!

Мастерица из деревни Новосады превращает солому в лики святых. Показываем ее уникальные работы-4

В деревне Новосады, посреди леса и озера Свитязь, они вместе с мужем-кузнецом создали агроусадьбу. Живут здесь сами и всегда рады гостям.

Мастерица из деревни Новосады превращает солому в лики святых. Показываем ее уникальные работы-7

Елена Пирязева:
Мой творческий путь начался с самого детства. Я жила в деревеньке Ручье Вилейского района, на хуторе и там недалеко текла река Вилия. Все дети бегали купаться, а я не научилась плавать, тягала из реки белую глину и лепила. Все стены у меня были завешаны картинами, и мама еще ругалась, что ты с этого хлеб не будешь есть.

Мастерица из деревни Новосады превращает солому в лики святых. Показываем ее уникальные работы-10

Но творчество оказалось сильнее! Вначале самородок делала киноафиши, а после судьба привела на Черное море. Стихия воды вдохнула в художника новую жизнь. Она начала писать картины маслом, акварелью и прониклась гобеленами. Огромные ковры с Иван-Царевичами шились, как по волшебству! А когда вернулась в Беларусь начала вышивать иконы и живописные полотна гладью. Настолько ювелирно, будто написано красками.

Мастерица из деревни Новосады превращает солому в лики святых. Показываем ее уникальные работы-13

Елена Пирязева:
Я вообще люблю такое все сказочное и на религиозные темы, потому что человек верующий. Я очень долго делала новомученников Минской епархии, тут каждый лик был похожий, наверное, оно у меня где-то там сидит, что оно мне не дает спокойно жить. Мне уже негде вешать это все.

Мастерица из деревни Новосады превращает солому в лики святых. Показываем ее уникальные работы-16

Елена – вечный студент, обожает придумывать новое и учиться, учиться и еще раз учиться! Так, вдохновила береста, которая напоминает о детстве на хуторе. Мастерица разрезает кору на маленькие квадраты и создает шедевры, которые издалека напоминают византийскую мозаику!

Мастерица из деревни Новосады превращает солому в лики святых. Показываем ее уникальные работы-19

Мастерица из деревни Новосады превращает солому в лики святых. Показываем ее уникальные работы-21

В сюжетах теплые воспоминания о море и родные красоты. Среди новых увлечений – вышивка лентами. Ее цветы живые, словно с полотен импрессионистов! А пышная сирень напоминает гроздья винограда.

Мастерица из деревни Новосады превращает солому в лики святых. Показываем ее уникальные работы-24

Мастерица из деревни Новосады превращает солому в лики святых. Показываем ее уникальные работы-26

Елена Пирязева:
В Интернете посмотрела, какая-то картинка из камушков сделана, так вот сделала такие работы юморные. Я люблю камни очень. Мне кажется, они помнят все, что было когда-то на земле.

Мастерица из деревни Новосады превращает солому в лики святых. Показываем ее уникальные работы-29

Любовь к деталям выдает настоящего мастера. Елена искусно создает царевнам кокошники и плетет богатые косы. Она не может ни дня прожить без творчества и берется всегда за самое сложное. Превращает солому в лики святых, расписывает стекло и ткань. Свое мастерство она с удовольствием передает в новогрудском центре ремесел и очень любит дарить работы друзьям и жертвовать церквям. Секрет творчества в женском счастье и душевной гармонии.

Мастерица из деревни Новосады превращает солому в лики святых. Показываем ее уникальные работы-32

Елена Пирязева:
Стараться доводить дело до конца, стараться вкладывать душу в это, не просто так механически делать. И еще у меня очень хороший советчик – мой муж. Если бы его не было, то, может быть, и его не было. Я сделала такую картину, как мы встречались с мужем в наше свидание.

Мастерица из деревни Новосады превращает солому в лики святых. Показываем ее уникальные работы-35

# Культура # Культура # Елена Пирязева # Фотофакт # Творчество

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