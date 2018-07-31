Мастерица из деревни Новосады превращает солому в лики святых. Показываем ее уникальные работы

Настоящая сказка! Расписные терема в окружении сада.

На полу распускаются алые цветы, а стены напоминают картинную галерею! И вся эта красота – дело рук Елены Пирязевой!

В деревне Новосады, посреди леса и озера Свитязь, они вместе с мужем-кузнецом создали агроусадьбу. Живут здесь сами и всегда рады гостям.

Елена Пирязева:

Мой творческий путь начался с самого детства. Я жила в деревеньке Ручье Вилейского района, на хуторе и там недалеко текла река Вилия. Все дети бегали купаться, а я не научилась плавать, тягала из реки белую глину и лепила. Все стены у меня были завешаны картинами, и мама еще ругалась, что ты с этого хлеб не будешь есть.

Но творчество оказалось сильнее! Вначале самородок делала киноафиши, а после судьба привела на Черное море. Стихия воды вдохнула в художника новую жизнь. Она начала писать картины маслом, акварелью и прониклась гобеленами. Огромные ковры с Иван-Царевичами шились, как по волшебству! А когда вернулась в Беларусь начала вышивать иконы и живописные полотна гладью. Настолько ювелирно, будто написано красками.

Елена Пирязева:

Я вообще люблю такое все сказочное и на религиозные темы, потому что человек верующий. Я очень долго делала новомученников Минской епархии, тут каждый лик был похожий, наверное, оно у меня где-то там сидит, что оно мне не дает спокойно жить. Мне уже негде вешать это все.

Елена – вечный студент, обожает придумывать новое и учиться, учиться и еще раз учиться! Так, вдохновила береста, которая напоминает о детстве на хуторе. Мастерица разрезает кору на маленькие квадраты и создает шедевры, которые издалека напоминают византийскую мозаику!

В сюжетах теплые воспоминания о море и родные красоты. Среди новых увлечений – вышивка лентами. Ее цветы живые, словно с полотен импрессионистов! А пышная сирень напоминает гроздья винограда.

Елена Пирязева:

В Интернете посмотрела, какая-то картинка из камушков сделана, так вот сделала такие работы юморные. Я люблю камни очень. Мне кажется, они помнят все, что было когда-то на земле.

Любовь к деталям выдает настоящего мастера. Елена искусно создает царевнам кокошники и плетет богатые косы. Она не может ни дня прожить без творчества и берется всегда за самое сложное. Превращает солому в лики святых, расписывает стекло и ткань. Свое мастерство она с удовольствием передает в новогрудском центре ремесел и очень любит дарить работы друзьям и жертвовать церквям. Секрет творчества в женском счастье и душевной гармонии.