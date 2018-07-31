Минск времён 60-ых воссоздали в игре World of Tanks

Новости Беларуси. Минск в культовой игре. Виртуальную карту города 31 июля презентовали в популярной – World of tanks, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно она перенесёт десятки миллионов геймеров в белорусскую столицу времён 60-ых. Разворачиваться танковые баталии будут в центре Минска, вокруг монумента Победы.

Над проектом трудились более 45 специалистов, работа шла более 10 месяцев. За это время разработчики постарались создать карту размером километр на километр с исторической точностью. Правда, пришлось сделать и некоторые незначительные отступления от реальности.

Юрий Курявый, региональный директор по оперированию в СНГ компании Wargaming:

Первым этапом проработки локаций является начало работы наших исторических консультантов, более 20 человек, и производится работа сначала внутри. После чего мы очень плотно взаимодействуем с представителями музеев по всему миру. Это касается и создания игровых локаций, так и техники с большим количеством чертежей, снимков приходится работать. И вот этот опыт мы привнесли в процесс создания карты «Минск».

Павел Сапотько, директор Национального исторического музея Беларуси:

Это очень большая научная, архивная работа, которая готовится годами, чтобы получить такую уникальную разработку, такой продукт. Будем надеяться, что компании и далее будет продвигать ценности определенных эпох в истории нашей страны и мы получим интересные проекты, которые будет продвигать и наше государство, и город Минск на международной арене