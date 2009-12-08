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Архивы Радзивиллов и Несвижскую коллекцию книг включили во всемирный регистр ЮНЕСКО

08 декабря 2009 15:37
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Торжественное вручение сертификатов прошло в Минске.

В программе ЮНЕСКО «Память мира» около двухсот объектов документального наследия. Архивы Радзивиллов — в числе 35 «новичков» регистра. Сейчас они находятся не только в нашей стране, но и в Финляндии, Литве, Польше, России, Украине. Эта коллекция создавалась с XV по XX век. В ней как государственные документы, так и частная переписка Радзивиллов.

Наряду с Несвижской коллекцией книг в регистр «Память мира» вошли британская Великая хартия вольностей, обнародованная в 1215 году, героическая поэма средневековой Европы «Песнь о Нибелунгах», архивы Лиги наций.

# Культура # Радзивиллы

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