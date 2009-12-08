Актрисе Алисе Фрейндлих сегодня 75 лет

Фильмы и спектакли с её участием по праву входят в золотой фонд русской культуры.

Круглую дату Алиса Фрейндлих встретит на сцене своего родного Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова в Санкт-Петербурге. С юбилеем народную артистку СССР поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Впрочем, в копилке этой удивительно талантливой женщины немало блистательных образов не только в театре, но и в кино. Это фильмы "Старомодная комедия", "Сталкер", "Жестокий романс", "Д`Артаньян и три мушкетера" и других.

Самой звездной ролью Алисы Фрейндлих стала Людмила Калугина из "Служебного романа". Эта картина вот уже три десятилетия не сходит с телеэкранов.

