Теория покорения прайм-тайма

Пара молодых ученых, которые совсем оторвались от мира в построении своих физических теорий, одна сексапильная блондинка-буфетчица и несколько десятков квадратных метров ярких декораций [14 фото]

Именно здесь и развернется нешуточная, но смехотворная борьба за приспособление к реальной жизни. СТВ снимает свой первый сериал. О физике настоящей и о физике любви. Шоу начинается.

Если ситкомы снимают, значит это кому-нибудь нужно. «Кому-нибудь» в нашем случае — это зрители. Они, то есть вы, голосуете рейтингом за комедии положений. А мы их вам поставляем.

Павел Кореневский, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

На «Теоретиках» мы постарались собрать очень хорошую команду: и режиссёр, и операторы, и актёры. Лучшие кадры Беларуси. И самое главное, это можно продать на экспорт. На уровне сценариев, на уровне пилотов уже заинтересованы российские и украинские телекомпании.

Геннадий Солдатов, директор дирекции специальных проектов ЗАО «Столичное телевидение»:

То, что наш телеканал начал снимать такой сериал, говорит о том, что мы развиваемся, мы твёрдо стоим на ногах. Несмотря на то, что год был трудным, нам удалось его успешно завершить, в том числе и благодаря налоговым преференциям государства.

Режим на съемочной площадке — как в казарме. Можно всё, но лишь по команде. Шаг влево, шаг вправо — и ты не в кадре. Не допустить промахов артистам, среди которых все — сплошь звёзды, помогает режиссер. Сергей Талыбов — белорус с большим российским съёмочным опытом. Его самая известная работа — «Кадетство». Сейчас Талыбов экранизирует сценарий, руку к которому приложили создатели популярного телесериала «Солдаты».

Сергей Талыбов, режиссёр сериала:

У нас нет отрицательного персонажа. У нас существует ситуация, которая сама должна диктовать какие-то смешные вещи. У нас есть люди, совершенно неприспособленные к обыкновенным жизненным условиям, условно говоря, «инопланетяне», которые мыслят совершенно по-другому, вдруг попадают в какие-то ситуации, когда им приходится сталкиваться с подобными проблемами. На этом стыке должно быть смешно.

Лучшие люди отечественного КВН, профессиональные театральные и киноактеры плюс те, кто обычно рассказывает новости. Они выучили терминологию большого кино и настоящей физики. Теперь потихоньку вживаются в образы.

Ирина Хануник-Ромбальская, ведущая СТВ:

Я очень рада, что мне досталась роль журналистки, телеведущей, потому вживаться в неё особенно не надо. Это то, чем я в жизни занимаюсь — болтливая, любопытная девушка.

Геннадий Фомин, актер:

Я по первому образованию физик, и возвращение в родные пенаты в таком качестве даже любопытно. Это дополнительный стимул.

Собрать в одном общежитии физика-ядерщика, химика, математика, простого технаря, который может починить всё, что угодно, а еще добавить к ним красотку, мечтающую о принце на белом коне, сценаристам удалось в довольно неожиданном месте — в общежитии закрытого атомного городка. Кроме того, что шутят, эти люди должны еще и запустить один из энергоблоков местной АЭС. Впрочем, любовные приключения их отвлекают.

Дмитрий Танкович и Евгений Сморигин:

У ученых свой маленький мир, в котором они живут, и он очень забавный. И люди они забавные и отличаются от нас всех. Вот, наверное, об этом сериал, о том, какие они добрые, милые и причудливые люди. Они как хомячки в клеточке живут.

Размах съёмочного процесса обещает качественный телерезультат. Серьёзность на съёмочной площадке, как обычно в комедийных съёмках, намекает на то, что в кадре будут смешно. Убедиться можно в лучшее эфирное время рождественских праздников. К 28 декабря «Теоретики» перекочуют из съёмочных павильонов в телевизоры. Если рейтинг поддержит киноначинание СТВ, зрители получат еще сотню серий ситкома. Но это не единственный новогодний сюрприз.