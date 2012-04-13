Новости Беларуси. «Звезды Содружества». Художественный руководитель ансамбля «Сябры» Анатолий Ярмоленко удостоен Межгосударственной премии за достижения в области культуры и искусства. Чествование новых лауреатов прошло в Москве.

Награда, которая учреждена в СНГ, присуждается ежегодно по трем номинациям: за достижения в сферах науки, образования, культуры и искусства. Первыми в 2010 году премию получили ученые белорусского института проблем информатики. В прошлом году – композитор Игорь Лученок и сотрудники детского центра «Зубренок», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.