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Анатолий Ярмоленко удостоен Межгосударственной премии за достижения в области культуры и искусства

13 апреля 2012 10:37
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Новости Беларуси. «Звезды Содружества». Художественный руководитель ансамбля «Сябры» Анатолий Ярмоленко удостоен Межгосударственной премии за достижения в области культуры и искусства. Чествование новых лауреатов прошло в Москве.

Награда, которая учреждена в СНГ, присуждается ежегодно по трем номинациям: за достижения в сферах науки, образования, культуры и искусства. Первыми в 2010 году премию получили ученые белорусского института проблем информатики. В прошлом году – композитор Игорь Лученок и сотрудники детского центра «Зубренок», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Звезды # Белорусская музыка # Анатолий Ярмоленко

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