Михаил Турецкий, известный российский певец и дирижер, отмечает 50-летие

Новости России. Известный российский певец и дирижер Михаил Турецкий отмечает 50-летие. Будущий артист родился в 1962 году в Москве в семье выходцев из Беларуси.

Главной заслугой в жизни Михаил Борисович считает организацию и руководство популярной арт-группой «Хор Турецкого». Все выступления коллектива проходят при полном аншлаге. В 1998 году хор Михаила Турецкого получил статус государственного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С юбилеем Михаила Турецкого поздравил президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что на нашей земле артиста ценят за большой талант и высочайшую музыкальную культуру.