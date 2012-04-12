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Михаил Турецкий, известный российский певец и дирижер, отмечает 50-летие

12 апреля 2012 11:58
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Новости России. Известный российский певец и дирижер Михаил Турецкий отмечает 50-летие. Будущий артист родился в 1962 году в Москве в семье выходцев из Беларуси.

Главной заслугой в жизни Михаил Борисович считает организацию и руководство популярной арт-группой «Хор Турецкого». Все выступления коллектива проходят при полном аншлаге. В 1998 году хор Михаила Турецкого получил статус государственного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С юбилеем Михаила Турецкого поздравил президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что на нашей земле артиста ценят за большой талант и высочайшую музыкальную культуру.

# Культура # Звезды # Александр Лукашенко # Юбилеи # Михаил Турецкий

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