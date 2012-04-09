Новости Беларуси. Около 200 тысяч человек посетили пасхальные богослужения в костелах Беларуси. Для обеспечения безопасности в местах массовых мероприятий милиция тесно взаимодействовала со спасателями, врачами и коммунальщиками. Усилена охрана общественного порядка будет и на Пасху, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня у православных началась Страстная седмица – последняя неделя Великого поста, предшествующая главному христианскому празднику. Все ее дни носят название «Великих».