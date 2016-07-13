Алла Пугачёва приедет на «Славянский базар» с дочкой и мужем

Новости Беларуси. В Витебск продолжают прибывать гости и артисты «Славянского Базара». Культурная программа 13 июля обещает быть насыщенной.

Так, в художественном музее откроются экспозиции, посвящённые Беларуси, Сербии и Словакии. В рамках проекта «Кукольный квартал» на сцене театра «Лялька» пройдет сразу несколько спектаклей.

Вечером на сцене Летнего амфитеатра выступят Кристина Орбакайте, Максим Галкин. Специальным гостем концерта станет Алла Пугачёва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.