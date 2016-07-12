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Первый концерт на «Славянском базаре-2016»: на сцене Летнего амфитеатра выступит Сергей Лазарев

12 июля 2016 07:57
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Новости Беларуси. Новыми красками в этом году заиграет Славянский базар в Витебске. Первые мероприятия международного фестиваля искусств в северной столице стартуют 12 июля.

Сразу три выставки откроется в художественном музее, на сцене драматического развернётся невероятной красоты зрелище. Ну а поздно вечером состоится и первый концерт: на сцене Летнего амфитеатра выступит Сергей Лазарев.

Кстати, жители Витебска сегодня смогут приобрести билеты с 25% скидкой на любой из фестивальных проектов. Это своеобразный подарок для витебчан, которые вот уже 25 лет подряд успешно и радушно принимают в своем городе гостей и участников фестиваля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Ксалин, турист (Санкт-Петербург):
Славянский базар слышали, знаем. Не первый год бываем в Витебске и попадаем, видели, все знаем, выступления. На сам базар, честно говоря, никогда не ходили особенно. Но атмосфера, да, наблюдается. Видно и растяжки, и артисты известные.

Софья Куц, житель Витебска:
Это такой славянский праздник, где можно отлично провести время, со всеми пообщаться, выступить. Себя показать, посмотреть на остальных. Это здорово.

# Культура # Славянский базар в Витебске-2016 # Сергей Ксалин # Людмила Прохорова # Софья Куц

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