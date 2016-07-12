На «Славянский базар» приезжают артисты: что ел на завтрак Лазарев и где будет жить Андерс

Новости Беларуси. В праздничном Витебске стартовали проекты «Славянского базара». Уже через несколько часов на сцене Летнего амфитеатра состоится и первый большой концерт. В рамках юбилейного, XXV Международного форума искусств запланировано около 130 культурных событий. Рекордным будет и число участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лилия Байдаченко, заведующая секцией жилого фонда гостиницы Витебска:

В таких номерах у нас всегда останавливались вип-звезды. Такие, как Алла Борисовна, Филипп Киркоров.

Вот в этом году заезжает Томас Андерс.

В этой гостинице, что созвучна витебской реке, то и дело пришвартовываются все новые звездные корабли.

Анастасия Бенедисюк, СТВ:

Для артистов гостиницы созданы все условия. Например, вот за этим столом любил оттачивать свое мастерство Стас Михайлов. Вот за этим роялем репетировал Тото Кутуньо. И куда же без символа «Славянского базара» – без васильков. Это, кстати, любимые цветы Ваенги. И Елену в этом году тоже ждут.

Массивное дерево, натуральные ткани, белорусские, и выдержанные тона. Лилия Петровна вот уже 12 лет кряду встречает артистов «Славянки»: райдер изучен, есть и особо ожидаемые.

Лилия Байдаченко, заведующая секцией жилого фонда гостиницы Витебска:

Запоминается, наверное, Валерий Леонтьев, вот с моей точки зрения. Вы знаете, он у нас практически ежегодно бывает. Такой замечательный человек

Леонтьев свою поклонницу порадует завтра. Приедет, кстати, в Витебск на личном авто. Сюда же за день открытия заселится Бюльбюль-оглы и Кристина Орбакайте. Меж тем, первый артист ключи от апартаментов уже получил.

Анастасия Бенедисюк, СТВ:

Это десятый этаж. Собственно на нем и живет Сергей Лазарев, который дает первый свой сольный концерт. Мы даже знаем, в каком он номере. Сейчас попробуем посмотреть, здесь ли он. 10 00. Просьба не беспокоить.

Вместе с командой Лазарев в Витебск прибыл на рассвете, поездом.

И сразу же поспешил на завтрак.

Маргарита Бриль, официантка ресторана:

Он у нас сегодня кушал творог со сметаной. Кушал кашу овсяную. Чай, кофе пили.

Расплачивались и валютой фестиваля, даже деноминированными белорусскими рублями. Кстати, по райдеру Лазарева, опубликованному в отдельных источниках, обязательны для него: однопроцентное молоко, мед, корень имбиря и сезонные ягоды. А вот на репетицию призер Евровидения этого года приехал за 5 часов до концерта.

Уже ночью в Витебск приедут Алла Пугачева и Максим Галкин. Завтра у Максима бенефис. Супруга - среди приглашенных гостей. И ждем специальный подарок примадонне – на сцене Летнего амфитеатра Алле Борисовне представитель Беларуси на международном конкурсе эстрадной песни преподнесет вышиванки для детей Гарри и Лизы.