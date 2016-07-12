В дни «Славянского базара» общественный транспорт будет ходить до трёх ночи

Новости Беларуси. Первые проекты Славянского базара сегодня стартуют в Витебске. Сразу три выставки откроется в художественном музее, на сцене драматического театра развернется невероятное зрелище. Поздно вечером состоится и первый концерт на сцене Летнего амфитеатра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Официальное открытие фестиваля запланировано на 14 июля.

Всего в рамках юбилейного, 25 международного форума в Витебске пройдет около 130 мероприятий. В них примут участие представители 44 государств. Это рекордное количество.

Сергей Ксалин, турист (Санкт-Петербург):

Славянский базар слышали, знаем. Не первый год бываем в Витебске и попадаем, видели, все знаем, выступления. На сам базар, честно говоря, никогда не ходили особенно. Но атмосфера, да, наблюдается.

Софья Куц, житель Витебска:

Всегда интересно, когда собираются люди из разных стран. Можно со всеми познакомиться. Это такой славянский праздник, где можно отлично провести время. Со всеми поговорить, пообщаться, выступить. Себя показать, посмотреть на остальных. Это здорово.

На время «Славянского базара» многие службы в Витебске переходят на круглосуточный режим работы. Для удобства гостей и участников фестиваля городской транспорт будет работать до 3 ночи.

Ну а 12 июля для коренных витебчан – бонусный день.