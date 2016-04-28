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11-летняя девочка улетела в Петербург без взрослых и без билета

28 апреля 2016 08:47
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Новости России. Одиннадцатилетняя Катя без билета и сопровождающих улетела из Москвы в Петербург. После уроков в школе девочка оказалась не дома, а в аэропорту. Каким образом и что толкнуло школьницу на этот шаг, предстоит выяснить.

Девочка пристроилась к многодетной семье, за которой следовала через все кордоны во «Внуково». 

По некоторым данным, девочка представилась сестрой одной из маленьких пассажирок, держа ее за руку, и даже нашла себе на рейсе новую маму. По прилете в Петербург Катя просто растворилась в толпе, пока ее не заметили сотрудники транспортной полиции.

Проверяется не только работа служб аэропорта, но самой авиакомпании, на борту которой девочка долетела до Петербурга. 

По информации российских изданий, юная путешественница находится в социальном приюте.

Родители от комментариев отказываются наотрез. Известно, что семья благополучная. В ближайшее время следствие обнародует видеокадры прохода девочки на рейс.

Судя по тому, что говорят представители авиакомпании «Россия», организация с себя не снимает ответственности. Авиакомпания намерена дополнительно проверять посадочные талоны пассажиров — еще и на борту воздушного судна.

# калейдоскоп # Необычное

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