Алексей Гросс о Гран-при: «Не растратить ничего, а показать весь максимум работы»

Новости Беларуси. И всё таки – Гран-при! Разрешилась основная интрига «Славянского базара». Белорусский исполнитель Алексей Гросс стал обладателем главной награды международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2016».

По итогом двух туров конкурса белорус с отрывом в два балла обошёл представителя Казахстана. Победа очевидна, но до последнего жюри решало, будет ли вручён Гран-при. И вот этот торжественный момент.

Также 26-летний музыкальный исполнитель стал обладателем специального приза Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

Алексей Гросс, обладатель Гран-при XXV Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2016»:

Выйти на сцену и не растратить ничего, а показать весь максимум работы всех. И мне кажется, это удалось, чему свидетельствует вот эта статуэтка.

Награждение победителей вокального конкурса состоялось на церемонии закрытия фестиваля.

Но Витебск и сегодня не прощается с праздником. Ещё два дня в городе будут проходить концерты, ярмарки, и дискотеки.

До этого, без антрактов и передышек, в 130 культурных фестивальных мероприятий поучаствовало свыше 5,5 тысяч человек. Зрителей – в разы больше. В Витебске побывали представители 44 государств мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.