Александр Солодуха отметит 30-летие творческой деятельности и юбилей сыновей: 10 лет они работают в моей команде!

Белорусский исполнитель, король белорусской эстрады Александр Солодуха в этом году отметит 30-летие творческой деятельности. В студии программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Александр Солодуха с сыновьями Александром и Антоном.
У вас за плечами тысячный концерт…
Александр Солодуха, певец:
В прошлую среду, 25 октября, в городе Барановчи, на родине моего отца, родине деда моих сыновей, состоялся действительно тысячный концерт за 30 лет работы на сцене.
Как Вам удаётся собирать полные залы?
Александр Солодуха, певец:
Я просто очень много работаю.
Расскажите про сыновей. Мне, как человеку, который всегда мечтал дать сыну своё имя, интересно, как Вам это в голову пришло. Не обидно ли второму? Была ли идея назвать обоих сыновей – Александр?
Александр Солодуха, певец:
Нет. Такой идеи не было. Изначально, когда моя бывшая супруга Наташа была беременна, и когда мы уже знали, что будет двойня и оба мальчишки, нам сказали об этом доктора, то, конечно, автоматически – Александр и Антион. Потому что Александр Антонович, Александр Александрович, Антон Александрович. Александр носит моё имя. А Антон – в честь деда.
Александ – старший? На сколько?
Александр:
Да. Две минуты.
Все вопросы, конфликты Вы «разруливаете», исходя из того, кто старше?
Антон:
Не всегда…
Не всегда?! Младший не всегда признаёт авторитет брата? А авторитет отца?
Антон:
Все люди бывают неправы. Кто-то прав, кто-то – нет.
Александр Солодуха, певец:
Я хочу сказать, что они всегда дружно живут и дружно «разруливают» любую ситуацию в жизни.
А Вы к ним подключаетесь как советник, или стараетесь со стороны смотреть и не вмешиваться?
Александр Солодуха, певец:
Даю напутствия, подсказки как отцец и как человек, и как мужчина. Эти 10 лет, с 2007 по 2017 год мы работаем вместе. Они работают в моей команде. У них своя группа R’n’B, и они шикарно проходят на мою публику.
Для Вас это было удивительно?
Александр Солодуха, певец:
Всё началось с того, когда у них был выпускной вечер в школе, я пообещал директору и школе, что я дам сольник. Мы привезли звук, свет. Сольник в спортзале. А ребята уже к тому времени записали три песни. Самостоятельно. Олою Дроздову, которая со мной тогда каталась в туре, я не взял, и в тот момент я подумал: я выпущу мальчишек, попробую. На их одноклассников, на все 10-ые классы. И вы знаете, они покорили меня. Я им в глаза сказал тогда, в 2006-ом, на выпускном, при их одноклассниках, при их классном руководителе, при директоре школы: «Ребята, мне не стыдно будет взять вас собой на свои сольные концерты, на свои гастроли!»
Отношение отца поменялось? Не просто отношение папы и детей, а отношения, всё-таки, коллег, отношения артиста и артистов. Он как-то по-другому стал к вам относиться? Как-то по-другому открылся?
Антон:
Как ко всем! Никаких поблажек! Все носят аппарутру, и мы носим!
15 ноября в Молодечно в рамках тура состоится концерт «Золотая коллекция белорусской песни», где вы выступите все вместе…
Александр Солодуха, певец:
Два необычных номера. Причём мы открываем концерт в Молодечно. Песня «Карусель», которой, наверное, столько же лет, сколько мальчишкам, мы споём её совместно в новой стилистике и вторым номером мы с Варей споём «Мы будем вместе».
Я хочу скахать о том, что мы очень дополняем друг друга. У нас такой классный симбиоз все эти 10 лет! Они мне нужны, безусловно. Я проведу первое отделение, иду переодеваться… По-любому, какой-то артист, либо артистка должны быть здесь. Они шикарно проходят на мою публику, не гасят концерт. Всё идёт. Я даю им возможность для площадок. Они порядка со мной – 600 концертов вместе.
Александр, после 15 ноября, если человеку не удастся оказаться в Молодечно, где Вас можно будет увидеть?
Александр Солодуха, певец:
Конечно же, на сцене! 16 ноября. Об этом уже знает вся страна. Это грандиозный сольный концерт «30 лет на сцене». Концертый зал «Минск», 19:00, и именно в этот день Александру и Антону исполнится по 30 лет!