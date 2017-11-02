Александр Солодуха отметит 30-летие творческой деятельности и юбилей сыновей: 10 лет они работают в моей команде!

Белорусский исполнитель, король белорусской эстрады Александр Солодуха в этом году отметит 30-летие творческой деятельности. В студии программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Александр Солодуха с сыновьями Александром и Антоном.

У вас за плечами тысячный концерт…

Александр Солодуха, певец:

В прошлую среду, 25 октября, в городе Барановчи, на родине моего отца, родине деда моих сыновей, состоялся действительно тысячный концерт за 30 лет работы на сцене.

Как Вам удаётся собирать полные залы?

Александр Солодуха, певец:

Я просто очень много работаю.

Расскажите про сыновей. Мне, как человеку, который всегда мечтал дать сыну своё имя, интересно, как Вам это в голову пришло. Не обидно ли второму? Была ли идея назвать обоих сыновей – Александр?

Александр Солодуха, певец:

Нет. Такой идеи не было. Изначально, когда моя бывшая супруга Наташа была беременна, и когда мы уже знали, что будет двойня и оба мальчишки, нам сказали об этом доктора, то, конечно, автоматически – Александр и Антион. Потому что Александр Антонович, Александр Александрович, Антон Александрович. Александр носит моё имя. А Антон – в честь деда.

Александ – старший? На сколько?

Александр:

Да. Две минуты.

Все вопросы, конфликты Вы «разруливаете», исходя из того, кто старше?

Антон:

Не всегда…

Не всегда?! Младший не всегда признаёт авторитет брата? А авторитет отца?

Антон:

Все люди бывают неправы. Кто-то прав, кто-то – нет.

Александр Солодуха, певец:

Я хочу сказать, что они всегда дружно живут и дружно «разруливают» любую ситуацию в жизни.

А Вы к ним подключаетесь как советник, или стараетесь со стороны смотреть и не вмешиваться?

Александр Солодуха, певец:

Даю напутствия, подсказки как отцец и как человек, и как мужчина. Эти 10 лет, с 2007 по 2017 год мы работаем вместе. Они работают в моей команде. У них своя группа R’n’B, и они шикарно проходят на мою публику.

Для Вас это было удивительно?

Александр Солодуха, певец:

Всё началось с того, когда у них был выпускной вечер в школе, я пообещал директору и школе, что я дам сольник. Мы привезли звук, свет. Сольник в спортзале. А ребята уже к тому времени записали три песни. Самостоятельно. Олою Дроздову, которая со мной тогда каталась в туре, я не взял, и в тот момент я подумал: я выпущу мальчишек, попробую. На их одноклассников, на все 10-ые классы. И вы знаете, они покорили меня. Я им в глаза сказал тогда, в 2006-ом, на выпускном, при их одноклассниках, при их классном руководителе, при директоре школы: «Ребята, мне не стыдно будет взять вас собой на свои сольные концерты, на свои гастроли!»

Отношение отца поменялось? Не просто отношение папы и детей, а отношения, всё-таки, коллег, отношения артиста и артистов. Он как-то по-другому стал к вам относиться? Как-то по-другому открылся?

Антон:

Как ко всем! Никаких поблажек! Все носят аппарутру, и мы носим!

15 ноября в Молодечно в рамках тура состоится концерт «Золотая коллекция белорусской песни», где вы выступите все вместе…

Александр Солодуха, певец:

Два необычных номера. Причём мы открываем концерт в Молодечно. Песня «Карусель», которой, наверное, столько же лет, сколько мальчишкам, мы споём её совместно в новой стилистике и вторым номером мы с Варей споём «Мы будем вместе».

Я хочу скахать о том, что мы очень дополняем друг друга. У нас такой классный симбиоз все эти 10 лет! Они мне нужны, безусловно. Я проведу первое отделение, иду переодеваться… По-любому, какой-то артист, либо артистка должны быть здесь. Они шикарно проходят на мою публику, не гасят концерт. Всё идёт. Я даю им возможность для площадок. Они порядка со мной – 600 концертов вместе.

Александр, после 15 ноября, если человеку не удастся оказаться в Молодечно, где Вас можно будет увидеть?

Александр Солодуха, певец:

Конечно же, на сцене! 16 ноября. Об этом уже знает вся страна. Это грандиозный сольный концерт «30 лет на сцене». Концертый зал «Минск», 19:00, и именно в этот день Александру и Антону исполнится по 30 лет!