Александр Лукашенко:"Этот фестиваль - наше послание к народам планеты с призывом жить в дружбе и согласии"

Благодаря "Славянскому базару" Беларусь стала одним из центров мирового фестивального движения. Это отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на церемонии торжественного открытия XV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".

По его словам, на сценических площадках Витебска выступили десятки тысяч лучших артистов разных стран, начали свой звездный старт многие прославленные исполнители, выступления которых смогли увидеть миллионы телезрителей. Глава государства подчеркнул, что 15-летний юбилей "Славянского базара" - это долгожданное событие и хороший повод заглянуть в историю его возникновения, понять истоки той притягательной силы, которая из года в год собирает в Витебске гостей из разных государств, континентов. Фестиваль зародился как уникальный творческий проект, воплотивший стремление Беларуси, России и Украины к духовному единению, воссозданию общего культурного пространства, дружбе и сотрудничеству.

По мнению Президента Беларуси, за прошедшие годы "Славянский базар" приобрел новое качество. Из праздника искусств славянских стран он превратился в крупнейший международный общественно-культурный форум, равного которому нет в Европе. В его основу положены принципы гуманизма, утверждения мира и взаимопонимания с помощью искусства. Именно эти непреходящие ценности привлекают всех людей доброй воли, подчеркнул белорусский лидер.

"Мы рады тому, что этот грандиозный праздник культуры, получивший прописку на белорусской земле, успешно развивается, - отметил глава государства. - Ведь проведение творческого форума такого уровня под силу только сильной и стабильной стране, уверенной в своем настоящем и будущем".

"Этот фестиваль - наше послание к народам планеты с призывом жить в дружбе и согласии, сохранять свою культурную самобытность и традиции высокого искусства", - считает Александр Лукашенко.

По его мнению, нынешний фестиваль вобрал в себя лучшие достижения предыдущих. На праздник съехались тысячи гостей. В программе - десятки мероприятий, на которых будут показаны лучшие образцы музыкального, изобразительного, театрального, киноискусства и народного творчества. Зрители увидят выступления всенародно любимых артистов - давних и добрых друзей "Славянского базара". Они стояли у истоков фестиваля и своим творчеством поддерживали его все эти годы.

Президент отметил: "На юбилеи принято дарить подарки участникам и организаторам торжества. Но мы сегодня несколько изменим этот обычай и вручим гостям фестиваля премии Союзного государства, ордена Беларуси и специальную награду главы государства - "Через искусство - к миру и взаимопониманию". В частности, выдающимся мастерам культуры Беларуси, России и Украины, творчество которых соединяет наши народы неразрывными узами духовного братства".

Глава государства подчеркнул, что он внимательно следит за фестивальным движением в мире. Есть много прекрасных конкурсов, но "Славянский базар" отличается своей неповторимостью, искренностью. Этот праздник ждут миллионы людей не только в Беларуси, России, Украине, но и во многих других странах планеты.

Александр Лукашенко пожелал всем участникам фестиваля вдохновения, успехов, отличного настроения, а также неиссякаемой энергии, чтобы в полной мере ощутить красоту и масштаб этого незабываемого праздника. Президент Беларуси высказал пожелание, чтобы творческая жизнь "Славянского базара" была долгой и счастливой на радость всем его друзьям и поклонникам, сообщает БелТА.