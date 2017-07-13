Александр Лукашенко на открытии «Славянского базара»: Наш фестиваль стал настоящим символом единения миллионов людей доброй воли

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Нас вновь собрал замечательный праздник искусства и дружбы «Славянский базар». Он – ровесник нашей суверенной и независимой Беларуси. За эти годы стал настоящей жемчужиной международного фестивального движения и визитной карточной страны. Здесь, в древнем Витебске, который негласно признан нашей культурной столицей, за четверть века побывали творческие делегации из 72 государств.

Под летним витебским небом встречаются многочисленные друзья со всех концов земного шара. Именно ради этого вспыхнула и вот более четверти века сияет звезда «Славянского базара», который впитал в себя сердечность, доброту и величайшую гостеприимность белорусов. Это поистине знаковое явление в жизни нашей страны, славянских наших народов, в котором выразительно отражаются события новейшей истории.

Вспоминаются времена, когда на постсоветском пространстве рушились вековые устои и людям было не до искусства. Именно тогда мы постарались собрать воедино все творческие силы ради общего дела – духовного возрождения и продолжения лучших традиций. Эту высокую миссию взял на себя наш фестиваль. Он стал настоящим символом единения миллионов людей доброй воли, потому что служит благородной цели –укреплению мира и взаимопонимания между народами, сохранению культурного многообразия и поддержке талантов.