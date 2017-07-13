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Это наша мечта, мы столько мечтали сюда попасть: гости фестиваля на открытии «Славянского базара»

13 июля 2017 20:51
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Новости Беларуси. Как прошла церемония официального открытия «Славянского базара» и о чем в Витебске договорились лидеры Беларуси и Молдовы? А также о санкциях, грозовом фронте и помощи многодетным. Подробности в ближайшие 20 минут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это наша мечта, мы столько мечтали сюда попасть: гости фестиваля на открытии «Славянского базара»-1

Витебск сегодня не спит. У нас здесь шумно и весело. Этот город сегобня безусловно главный ньюсмейкер страны, ровно в 21.00 прозвучали долгожданные позывные XXVI Международного фестиваля искусств. Славянский базар официально открыт.

Гости на большой концерт стали собираться задолго до его начала. Организаторы обещали грандиозное шоу. К слову, не обманули ожидания. На легендарной сцене блистает целое созвездие белорусских и зарубежных исполнителей. Зрители шли с цветами и хорошим настроением, многие из них чтобы оказаться в центре славянской дружбы преодолели сотни и даже тысячи километров.

Это наша мечта, мы столько мечтали сюда попасть: гости фестиваля на открытии «Славянского базара»-4

Гости фестиваля:
Я здесь первый раз живьём. Конечно, мы смотрели все это дело на телеканале, очень было интересно. Сюда же приезжают различные коллективы из различных стран. Это шикарно. Очень хорошая традиция, которая привлекает в ваш город большое количество туристов.

Это наша мечта. Мы столько мечтали сюда попасть. Такая красота. Витебск очень красивый город, нам очень все понравилось.

Это наша мечта, мы столько мечтали сюда попасть: гости фестиваля на открытии «Славянского базара»-7

Я в России живу. Сама родом из Беларуси. Приятно вернуться на родину, увидеть такой прекрасный праздник. Это уже традиция. С подругами ежегодно приезжаем сюда.

# Культура # Славянский базар в Витебске-2017

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