Это наша мечта, мы столько мечтали сюда попасть: гости фестиваля на открытии «Славянского базара»

Новости Беларуси. Как прошла церемония официального открытия «Славянского базара» и о чем в Витебске договорились лидеры Беларуси и Молдовы? А также о санкциях, грозовом фронте и помощи многодетным. Подробности в ближайшие 20 минут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Витебск сегодня не спит. У нас здесь шумно и весело. Этот город сегобня безусловно главный ньюсмейкер страны, ровно в 21.00 прозвучали долгожданные позывные XXVI Международного фестиваля искусств. Славянский базар официально открыт.

Гости на большой концерт стали собираться задолго до его начала. Организаторы обещали грандиозное шоу. К слову, не обманули ожидания. На легендарной сцене блистает целое созвездие белорусских и зарубежных исполнителей. Зрители шли с цветами и хорошим настроением, многие из них чтобы оказаться в центре славянской дружбы преодолели сотни и даже тысячи километров.

Гости фестиваля:

Я здесь первый раз живьём. Конечно, мы смотрели все это дело на телеканале, очень было интересно. Сюда же приезжают различные коллективы из различных стран. Это шикарно. Очень хорошая традиция, которая привлекает в ваш город большое количество туристов.

Это наша мечта. Мы столько мечтали сюда попасть. Такая красота. Витебск очень красивый город, нам очень все понравилось.