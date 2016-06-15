Первые театральные сезоны Беларуси во Франции: труппа Купаловского театра 15 июня отправляется в Париж

Новости Беларуси. Французские гастроли Купаловского. 15 июня в полдень труппа этого храма Мельпомены отправляется в Париж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках «Первых театральных сезонов Беларуси во Франции» пройдет показ премьерного спектакля «ART».

Выбор именно на него пал неслучайно. Это постановка по пьесе французского автора Ясмины Реза - одной из популярнейших у себя на родине.

В рамках тура художественный руководитель театра, а также актеры дадут мастер-класс для студентов, которые изучают актерское мастерство.