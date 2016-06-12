Актер Василий Лановой – о Беларуси, Минске и любимом памятнике в столице

В рамках Дней Москвы в столице был представлен проект «Бессмертный полк» с участием Василия Ланового. Программе «Минск и минчане» удалось пообщаться с легендарным актером театра и кино, народным артистом СССР и РСФСР, лауреатом Ленинской премии и расспросить его о Минске и Беларуси.

Василий Лановой, народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, советский и российский актер театра и кино:

Это было очень давно. Я был в народном театре завода имени Сталина. И наш народный театр ездил в Минск выступать. Это было бог знает когда, где-то до 1953 года, потому что позже я закончил школу, а тогда я был еще школьником. Но мы играли здесь спектакль, в каком-то дворце.

Я люблю Минск, мне нравится, он аккуратный, очень чистый. Я всегда у гостиницы «Беларусь» подхожу к Александру Сергееву кланяться, начиная с 1999 года. Мой любимый памятник. И очень много стихов читаю Александра Сергеевича Пушкина. К 100-летию рождения Пушкина этот памятник Москва подарила Минску. И это замечательный памятник, так мне кажется. Один из лучших.

Если принимать во внимание, каким он после войны оказался, то понятно, что тут пришлось много усилий применять к тому, чтобы этот город, во-первых, возродить, во-вторых, приукрасить. В-третьих, сделать чистым, аккуратным, необычайно красивым. Замечательные есть парки.

Я был знаком с некоторыми актерами из Беларуси. Какая-то есть особая отличительная черта, которая свойственна только людям этой нации. Мне это всегда очень нравилось и приятно было. Опять же, близко к моей родине, Украине. Тоже очень важно.

Исторически, то, что Беларусь являла собой всегда тот путь, через который шли захватчики к нам на родину, это, конечно, рок для Республики Беларусь. Помните, что было во времена Наполеона, как прошли, как сопротивлялись этому, как все партизанское движение разрослось. А в эту войну, когда каждый третий белорус погиб. Это как дорога, по которой наглецы всегда к нам в страну ездили. И каждый раз получали по мордам. Белорусы вынуждены были применять усилия ради родины. И за это, конечно, великая благодарность белорусам.

Благодаря тому, что она лежит на главном продвижении к завоеванию СССР, через Беларусь проходили и проходят до сих пор. Такие вечные ценности между Россией и Беларусью. Я думаю, что это останется навсегда.