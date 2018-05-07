«Мы стараемся показать разные виды искусства»: в Минске прошел концерт лауреатов спецфонда Президента

Новости Беларуси. Лучшие представители талантливой молодежи на одной сцене. 6 мая концерт лауреатов спецфонда Президента собрал в Минске юных вокалистов, танцоров и инструменталистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все, кто вышел на сцену музыкального театра, несмотря на юный возраст, уже могут составить достойную конкуренцию профессионалам в любом виде искусства, будь то пантомима или вокал.