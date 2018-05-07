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«Мы стараемся показать разные виды искусства»: в Минске прошел концерт лауреатов спецфонда Президента

07 мая 2018 09:24
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Новости Беларуси. Лучшие представители талантливой молодежи на одной сцене. 6 мая концерт лауреатов спецфонда Президента собрал в Минске юных вокалистов, танцоров и инструменталистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все, кто вышел на сцену музыкального театра, несмотря на юный возраст, уже могут составить достойную конкуренцию профессионалам в любом виде искусства, будь то пантомима или вокал.

«Мы стараемся показать разные виды искусства»: в Минске прошел концерт лауреатов спецфонда Президента-1

Все эти юные дарования уже отмечены страной за их творческий вклад. Руслан Асланов, Вера Шпаковская, Анастасия и Дарья Лукашенко, Константин Героник – выступление каждого из лауреатов сопровождал симфонический оркестр. Оказать поддержку в таком ответственном и важном деле пришли почетные гости, педагоги и родители.

«Мы стараемся показать разные виды искусства»: в Минске прошел концерт лауреатов спецфонда Президента-4

Алина Корбут, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств:
Такие концерты – отчетные, интересные для многих людей – они должны проходить ежегодно. Мы стараемся показать разные виды искусства, в которых наши белорусские дети наиболее преуспели и особенно талантливы.

«Мы стараемся показать разные виды искусства»: в Минске прошел концерт лауреатов спецфонда Президента-7

Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:
Концерт уникален по двум причинам. Во-первых, это своеобразный творческий экзамен для его участников. А второе – мы посмотрим в будущее, потому что через 15-20 лет эти люди станут мастерами сцены, будут развивать нашу национальную культуру.

«Мы стараемся показать разные виды искусства»: в Минске прошел концерт лауреатов спецфонда Президента-10

Михаил Лила, лауреат специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи:
На таких концертах тебя очень часто замечают, начинают приглашать на другие мероприятия. И, конечно, я очень благодарен Президентскому фонду, Специальному фонду, потому что на самом деле они помогают развиваться и быть уверенным в своем будущем.

«Мы стараемся показать разные виды искусства»: в Минске прошел концерт лауреатов спецфонда Президента-13

Более чем за два десятка лет финансовую поддержку специального фонда Президента получили почти 4500 человек и более 200 коллективов. Это основная площадка развития молодых талантов в стране.

# Спецфонд Президента # Культура # Алина Корбут # Юрий Бондарь # Михаил Лила # Фотофакт

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