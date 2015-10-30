III международный фестиваль коллективов народной песни в Минске: музыка, танцы и дегустация традиционных блюд

Новости Беларуси. Минчан и гостей столицы собрал на одной музыкальной площадке III международный фестиваль коллективов народной песни. Вместе с ансамблями из Беларуси, России, Украины, Литвы и Польши есть возможность помузицировать и нам.

В музыкальном вечере участвуют 10 певческих коллективов. Динамичный темп программе задает, конечно, исполнение произведений белорусских авторов и напевы творческих ансамблей из других стран. А также в рамках фестиваля горожан пригласили на дегустацию традиционных блюд и напитков славянских народов – блинов, драников, кваса, меда, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Татьяна Лазовская, солистка ансамбля международной музыки «Бяседа», участник 3-го международного фестиваля народной песни «Сила славянских сердец» (Беларусь):

Нам приятно двойне, потому что здесь собрались коллективы из самых близких нам стран. На этой праздничной сцене прозвучат песни самые разные, уже знакомые зрителям, которые поют вместе с нами от первого куплета до последнего.

Валентина Сингун, вокалист ансамбля «Купалинка», участник 3-го международного фестиваля народной песни «Сила славянских сердец» (Литва):

В Клайпеде мы показываем белорусскую культуру, рассказываем, поем. Есть и детские коллективы. Мы очень стараемся не забыть свою родину, свои корни.