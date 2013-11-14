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3 белорусских мультфильма впервые будут представлены на международном кинофестивале «Золотой слон» в Индии

14 ноября 2013 05:58
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Новости Индии. Белорусские мультфильмы впервые едут в Индию на крупнейший международный кинофестиваль. Знаменитый «Золотой слон» открывается 14 ноября в Мумбаи. Это один из крупнейших и самых красочных мировых детских форумов. Эксперты будут оценивать работы в «Азиатской панораме», «Конкурсе маленьких режиссеров» и «Международной программе». Также предусмотрены внеконкурсные показы. Всего в течение фестивальной недели зрители увидят 154 фильма из 38 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За главный приз в «Международной программе» поборется наша анимация «Пилипка» режиссера Татьяны Кублицкой. В основе сюжета – белорусская народная сказка про маленького мальчика, который своей добротой сумел растопить сердце злой Бабы Яги и спасти свою жизнь.

Отечественная мультипликация представлена и во внеконкурсной программе. Зрителей познакомят с картинами Ирины Кодюковой «Ясный сокол» и Михаила Тумели «Как служил я у пана».

# Культура # Мультфильмы # Фестивали и карнавалы

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