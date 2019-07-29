29 июля в Минск в формате биеннале возвращается фестиваль Vulica Brasil

Новости Беларуси. В формате биеннале в Минск возвращается фестиваль Vulica Brasil, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А это значит, что фасады еще нескольких столичных зданий обретут необычный вид. В этом году география стран-участников расширилась.

Впервые «творить» будут не только бразильские и белорусские художники, но и коллеги из других стран. Увеличится и территория самого праздника. Организаторы также придумали специальную чилл-зону, в которой каждый желающий сможет подремать под музыку.

Кстати, еще одна особенность – идея экологии. Например, рекламные баннеры после фестиваля обретут новую жизнь. Из них сделают кошельки, сумки и другие эко-аксессуары.