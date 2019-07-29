Максимум смысла. В Гомеле открылась выставка карикатуры Анатолия Щёголева
Новости Беларуси. Нечестные продавцы, соседи-грязнули, гаджеты-пожиратели времени. Только острые социальные проблемы – в цвете и с юмором. В Гомеле открылась выставка работ одного из самых известных белорусских карикатуристов современности Анатолия Щёголева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Многие работы выполнены с иронией. Найти себя в них смогут многие. Главное не забывать о чувстве юмора.
Михаил Ратнер, посетитель выставки (Израиль):
Человеку всегда нужно поднять настроение. Не знаю, обижает ли это человека, которого нарисовали, но тому, кто смотрит, точно поднимает тонус. Я так считаю – карикатура нужна.
Анатолий Щёголев, художник:
При всей поверхностной клоунаде, нужно понимать суть, с чего мы смеемся. Карикатура – это такая концентрация мысли, где ты в одном рисунке за небольшой промежуток времени стараешься передать максимум смысла.
Анатолий Щёголев прославился своими шаржами на известных людей, которые автор находит способ вручить обязательно лично. В коллекции художника более 130 «звездных портретов»: от Александра Солодухи и Веры Брежневой, до голландского диджея Армина ван Бюрена и английской группы Smokie.