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Максимум смысла. В Гомеле открылась выставка карикатуры Анатолия Щёголева

29 июля 2019 07:31
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Новости Беларуси. Нечестные продавцы, соседи-грязнули, гаджеты-пожиратели времени. Только острые социальные проблемы – в цвете и с юмором. В Гомеле открылась выставка работ одного из самых известных белорусских карикатуристов современности Анатолия Щёголева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максимум смысла. В Гомеле открылась выставка карикатуры Анатолия Щёголева-1

Многие работы выполнены с иронией. Найти себя в них смогут многие. Главное не забывать о чувстве юмора.

Максимум смысла. В Гомеле открылась выставка карикатуры Анатолия Щёголева-4

Максимум смысла. В Гомеле открылась выставка карикатуры Анатолия Щёголева-6

Михаил Ратнер, посетитель выставки (Израиль):
Человеку всегда нужно поднять настроение. Не знаю, обижает ли это человека, которого нарисовали, но тому, кто смотрит, точно поднимает тонус. Я так считаю – карикатура нужна.

Максимум смысла. В Гомеле открылась выставка карикатуры Анатолия Щёголева-9

Анатолий Щёголев, художник:
При всей поверхностной клоунаде, нужно понимать суть, с чего мы смеемся. Карикатура – это такая концентрация мысли, где ты в одном рисунке за небольшой промежуток времени стараешься передать максимум смысла.

Максимум смысла. В Гомеле открылась выставка карикатуры Анатолия Щёголева-12

Анатолий Щёголев прославился своими шаржами на известных людей, которые автор находит способ вручить обязательно лично. В коллекции художника более 130 «звездных портретов»: от Александра Солодухи и Веры Брежневой, до голландского диджея Армина ван Бюрена и английской группы Smokie.

Максимум смысла. В Гомеле открылась выставка карикатуры Анатолия Щёголева-15

Максимум смысла. В Гомеле открылась выставка карикатуры Анатолия Щёголева-17

Максимум смысла. В Гомеле открылась выставка карикатуры Анатолия Щёголева-19

# Выставки в Беларуси и мире # Культура # Михаил Ратнер # Анатолий Щеголев # Фотофакт

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