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23 июня в Верхнем городе начнутся «Джазовые вечера-2018»

23 июня 2018 17:31
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Новости Беларуси. По выходным вечерний Минск вновь наполнится яркой музыкой. В «Верхнем городе» 23 июня начнется уже многим полюбившийся фестиваль «Джазовые вечера», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

23 июня в Верхнем городе начнутся «Джазовые вечера-2018»-1

Откроет его юный тромбонист Илья Киселев. Начинающему джазмену всего 12 лет.

23 июня в Верхнем городе начнутся «Джазовые вечера-2018»-4

В 2018 году каждый субботний вечер будет тематическим. Ценители смогут услышать многообразие латиноамериканского джаза, а один из вечеров посвятят прекрасной половине человечества. В программе «В джазе только девушки».

# Джаз в Беларуси # Культура # Фотофакт

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