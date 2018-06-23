23 июня в Верхнем городе начнутся «Джазовые вечера-2018»

Новости Беларуси. По выходным вечерний Минск вновь наполнится яркой музыкой. В «Верхнем городе» 23 июня начнется уже многим полюбившийся фестиваль «Джазовые вечера», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Откроет его юный тромбонист Илья Киселев. Начинающему джазмену всего 12 лет.

В 2018 году каждый субботний вечер будет тематическим. Ценители смогут услышать многообразие латиноамериканского джаза, а один из вечеров посвятят прекрасной половине человечества. В программе «В джазе только девушки».