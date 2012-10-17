Государственному деятелю и писателю Николаю Чергинцу – 75 лет

Новости Беларуси. 75 лет сегодня исполняется Николаю Чергинцу, государственному деятелю Беларуси, автору остросюжетных повестей и романов. Самые известные из них – «Служба - дни и ночи», «Приказ №1», «Тайна черных гор», «Сыновья». С юбилеем Николая Чергинца поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Николай Чергинец, государственный деятель и писатель:

В последнее время появился хороший момент и тенденция. Стал увеличиваться спрос на неизвестных молодых авторов. Я буду требовать от моих коллег больше работать в Интернете. Открывать сайты свои, входить с обсуждение, входить в критические моменты литературы и, в конце-концов, рассказывать о своем творчестве. Мы будем поддерживать это.

Не один год литературную деятельность Николай Иванович совмещал с работой в Совете Республики. За большой вклад в развитие национального законодательства он награжден орденами Почета и Отечества третьей степени. Сейчас Николай Чергинец возглавляет Союз писателей Беларуси, активно занимается общественной деятельностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.