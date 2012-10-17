К 130-летию белорусского классика Якуба Коласа выйдет книга воспоминаний

Новости Беларуси. Книга воспоминаний о Якубе Коласе выйдет к 130-летию со дня рождения белорусского классика. Об этом сообщили на поэтическом вечере «Чытаем Коласа разам». Обсудить поэму «Новая зямля» — пришли студенты, преподаватели и приглашенные гости. Среди них - сын Якуба Коласа — Михаил Мицкевич, который свои любимые отрывки из поэмы читал наизусть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людмила Ушакова, ведущий библиотекарь Института журналистики БГУ:

У нас стало доброй традицией. Мы читали Богдановича. А сейчас решили повторить нашу акция пятилетней давности — почитать «Новую зямлю».