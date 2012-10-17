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К 130-летию белорусского классика Якуба Коласа выйдет книга воспоминаний

17 октября 2012 11:26
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Новости Беларуси. Книга воспоминаний о Якубе Коласе выйдет к 130-летию со дня рождения белорусского классика. Об этом сообщили на поэтическом вечере «Чытаем Коласа разам». Обсудить поэму «Новая зямля» — пришли студенты, преподаватели и приглашенные гости. Среди них - сын Якуба Коласа — Михаил Мицкевич, который свои любимые отрывки из поэмы читал наизусть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людмила Ушакова, ведущий библиотекарь Института журналистики БГУ:
У нас стало доброй традицией. Мы читали Богдановича. А сейчас решили повторить нашу акция пятилетней давности — почитать «Новую зямлю».

# Культура # Белорусская литература

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