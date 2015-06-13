Культурные выходные Минска: «Джазовые субботы у Ратуши», концерт лютневой музыки и национальная кухня

В третий раз Минск собирает любителей джаза. В прошлую субботу в самом сердце столицы, на площади Свободы, музыканты из Дании, Швеции и Беларуси подарили минчанам удивительный музыкальный вечер.

Около пяти тысяч людей всех возрастов с радостью двигались в ритме джаза и наслаждались невероятной душевной атмосферой.

Наталья Куцан, организатор проекта «Джазовые субботы у Ратуши»:

6 июня мы сделали настоящий променадный концерт. На лавочках сидели бабушки (им уступили место), а на газоне сидели люди. Рядышком бросались велосипеды и люди сидели, слушали, по травке ползали маленькие детки, маленькие собаки. И народ действительно отдыхал и слушал музыку.

13 июня состоится очередное погружение в атмосферу джаза. Три часа замечательной музыки минчанам подарят артисты из Польши, Германии и Беларуси. Начало концерта – в 20.00.

Наталья Куцан, организатор проекта «Джазовые субботы у Ратуши»:

У нас будет очень сильный бэнд из Польши, будет франко-немецкий джаз. В музыкальной культуре джазовой существует такое понятие, как франко-немецкий джаз, потому что они как-то очень круто срабатываются. Руководитель ансамбля, вот этого трио, вьетнамского происхождения – Нгуен Ле. И, представляете, человек, который вообще вырос в совершенно других ментальных, социальных, главное, по мелодике других условиях, играет джаз. И, правда, это надо посмотреть.

К вечернему выступлению готовится белорусская команда «Морфе». Ребята настраиваются на нужный ритм и с нетерпением ждут вечера.

Оганес Аванесян, лидер группы «Морфе»:

Хороший настрой, очень хочется играть, выступить, потому что у нас тоже специальные гости. Из Гданска приехал Анатолий Таран. Известный аккордеонист, который недавно выиграл два серьезных конкурса в Бельгии и Германии. Будет еще участвовать кубинская певица. Мы сыграем один трек с ней. И будет приглашенный гость Павел Оракелян на саксофоне. Будет очень интересная программа, все по-новому. Мы ждем этой встречи.

Завершатся «Джазовые вечера у Ратуши» 20 июня. На сцену выйдут хэдлайнеры проекта из Великобритании и Беларуси.

Наталья Куцан, организатор проекта «Джазовые субботы у Ратуши»:

В третью субботу у нас будет Дэнис Баптист. По мнению различных уважаемых музыкальных изданий, он является лучшим джазовым исполнителем Великобритании. Он будет играть с нашими очень замечательными ребятами из «Яблочного чая».

Известная белорусская группа «Яблочный чай» хоть в джазе и не новички, но все же к каждому выступлению готовятся основательно.

Участие этого джаз-бэнда в фестивале стало традиционным и даже символичным. В третий раз артисты подарят слушателям новую, ни на что не похожую музыку и много ярких эмоций.

Иван Уколов, директор группы «Apple Tea»:

Мы неоднократно участвовали в странах нашего ближайшего зарубежья в аналогичных городских мероприятиях, когда открытая площадка, люди гуляют, туристы заходят. Это всегда очень интересно для города, для гостей столицы. И всегда было очень обидно, что нет аналогичного мероприятия в Минске. И, вот, третий год это происходит.

Еще один вечерний концерт. 13 июня в Минске соберутся поклонники лютневой музыки. Здесь, возле костела Святого Роха, профессиональные музыканты исполнят на древней лютне как современные произведения, так и средневековые.

Тем, кто захочет подкрепиться после долгой прогулки по городу, предлагаем присоединиться к «Неделе белорусской кухни».

Анастасия Примако, специалист по свиязям с общественностью ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома»:

«Неделя белорусской кухни» проходит в столице уже в седьмой раз. Она пользуется огромной популярностью как у минчан, так и у гостей столицы. Начиналось все в сентябре 2013 года. Было заявлено всего лишь 11 объектов общественного питания. В этот раз уже участвует более 100 объектов общественного питания: кафе и рестораны Минска. Для чего мы проводим «Неделю белорусской кухни»? Конечно же, чтобы в первую очередь популяризировать наши белорусские национальные блюда.

В этот раз кафе и рестораны предлагают минчанам отведать закуску из курицы с ветчиной и зеленым горошком, актуальный в жаркое время года холодный суп из щавеля со сметаной и молодым картофелем. Также можно будет попробовать рыбу на топленом масле с запеченным картофелем или же колдуны с мясом. А на десерт – хворост творожный с медом и клюквенный морс, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Дмитрий Костенькевич, шеф-повар:

Они готовятся дольше, чем европейская кухня, к ним нужен другой подход. Нет той легкости, как в итальянской кухне. Используются натуральные наши национальные продукты. Больше приготовления на сливочном масле. И блюда получаются более насыщенные, более калорийные.

По правилам «Недели белорусской кухни» во всех кафе и ресторанах должны придерживаться единых рецептур и технологий.

14 июня акция завершится. Подробнее ознакомиться со списком объектов общественного питания, которые принимают участие в проекте, можно на сайте Мингорисполкома.