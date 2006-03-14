Прямой эфир

14 марта в Минске состоится большой концерт в рамках акции "Мы вместе"

14 марта 2006 14:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Это событие проводится под эгидой Постоянного комитета Союзного государства. Акция "Мы вместе" посвящена десятилетию Союзного государства.Концерты с участием исполнителей из Беларуси и России уже прошли в Могилеве и Гомеле. На сцену Дворца Республики выйдут "Песняры", "Сябры", Ядвига Поплавская и Александр Тиханович, Алена Апина, Владимир Пресняков, Наташа Королева, Лолита, Олег Газманов, группы "А-студио", "На-на" и другие. В День единения народов Беларуси и России 2 апреля в Минске и Москве также состоятся гала-представления белорусских и российских артистов.
# Культура

Другие новости рубрики

Все новости
12 марта 2006 11:12

Древние фрески православного и католического храмов предстанут в обновленном виде

12 марта 2006 11:12

Более 250 участников съехались на международный рыцарский фестиваль <Белый замок>

10 марта 2006 11:30

Выставка, посвященная жизни и творчеству Кондрата Крапивы, открылась в библиотеке Национальной Академии наук Беларуси.