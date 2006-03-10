Выставка, посвященная жизни и творчеству Кондрата Крапивы, открылась в библиотеке Национальной Академии наук Беларуси.

Деятельность поэта-сатирика, баснописца, драматурга, ученого-исследователя принесла Кондрату Крапиве широкую известность не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. В этом году ему исполнилось бы 110 лет. Деятельность поэта-сатирика, баснописца, драматурга, ученого-исследователя принесла Кондрату Крапиве широкую известность не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. В этом году ему исполнилось бы 110 лет. Имя этого человека известно каждому мало-мальски образованному белорусу. Изучение басен Кондрата Крапивы входит в школьную программу. Но за свою долгую жизнь, - а прожил он почти 95 лет, - для нашего общества, науки и литературы он сделал несоизмеримо больше. Авторы экспозиции постарались в полной мере раскрыть многогранность его таланта. Его характер, привычки. Рассказывает Зоя Атрахович, невестка Кондрата Крапивы: <Это был обычный, нормальный, скромный человек. Он был трудоголиком. Думаете, приходя в пять часов с работы, он почивал на лаврах? Нет,он пару часиков отдыхал, а потом садился у себя в кабинетике и до часа-двух ночи стучал на машинке>. Кондрат Крапива был заядлым шахматистом. Со своим другом Петром Бровкой за этим занятием он мог просиживать часами. Великий баснописец очень любил детей. Правнучка Варвара вдохновила его на написание одной из последних книг - <Загадки деда Кондрата>, которая, несомненно, будет востребована еще многими поколениями. На выставке были представлены первые экземпляры книг Кондрата Крапивы, афиши юбилейных пьес, поставленных на сцене Купаловского и Горьковского театров и другие экспонаты, в которых каждый смог открыть неизвестные для себя грани этой легендарной личности.