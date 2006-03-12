Более 250 участников съехались на международный рыцарский фестиваль <Белый замок>

Дух средневековых баталий и романтических балов витал 11 марта в Минском Дворце Детей и молодежи. Вот уже семь лет здесь совместно с военно-историческим клубом ордена Северного Храма проводят международный фестиваль средневековой культуры и музыки. Не стал исключением и нынешний год - рыцарский фестиваль <Белый замок> собрал под своими <знаменами> более 250 участников. В этом году в мероприятиях фестиваля принимают участие представители лучших военно-исторических клубов из Беларуси, России, Украины. Программа фестиваля как никогда насыщенна и разнообразна: турниры оруженосцев и лучников, театральные постановки, показы средневековой моды. Не мудрено, что все это привлекает большое количество гостей. Дух дальних странствий и крестовых походов, зрелищные рыцарские поединки, средневековые балы надолго сохранятся в памяти участников. Фестиваль <Белый замок> позволяет соприкоснуться с эпохой Средневековья - одной из самых романтических в истории человечества. Постулаты доблестных рыцарей учат нас благородству и служению Отечеству.