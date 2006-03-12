Древние фрески православного и католического храмов предстанут в обновленном виде

Реставрационные работы уже несколько лет идут в Свято-Петро-Павловском соборе и архикафедральном костеле Святой Девы Марии. Реставрационные работы уже несколько лет идут в Свято-Петро-Павловском соборе и архикафедральном костеле Святой Девы Марии. Мингорисполком выделил на эти цели немалые средства. В главном костеле белорусской столицы вот уже второй год активно занимаются реставрацией фресок. Это все благодаря финансовой поддержке мэрии, говорят здесь. Настоятель архикафедрального костела имени Пресвятой Девы Марии, ксендз Антоний Климантович показывает то, что открылось взорам прихожан в последнее время. Еще один старинный храм, Петро-Павловский собор, также переживает пору обновлений. Здесь бригада реставраторов, правда, трудится уже второе десятилетие. Ситуация с фресками в церкви такова, что самый древний их слой оказался <накрыт> последующими. Менялась мода, и церковные живописцы почитали за благо пройтись своей кистью по работам предшественников. Реставратор - работа, требующая усидчивости и терпения . К тому же специалист не вправе законсервировать тот слой живописи, который ему понравился больше всего. Приоритеты определяет худсовет. Через шесть лет в Петро-Павловском соборе будут отмечать 400-летие постройки храма. Реставраторы говорят, что со своей частью работ они управятся гораздо раньше.