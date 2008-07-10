Летний амфитеатр в Витебске отмечает юбилей

Главной сценической площадке "Славянского базара" – 20 лет. В июле 88-го символический ключ от него вручили уроженцу Витебска, известному советскому композитору Марку Фрадкину. С тех пор чаша амфитеатра наряду со старинной ратушей стала символом Витебска. Проект летнего концертного зала разработал архитектор Виктор Бабашкин. После первой очереди реконструкции и технической модернизации амфитеатр стал одной из лучших открытых сцен Европы. Зрительный зал вмещает более 6-ти тысяч зрителей. На сцене одновременно могут находиться почти 1,5 тысячи артистов. За два десятилетия здесь прошло почти тысяча концертов.