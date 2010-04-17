Знаменитый режиссер Терри Гильем о том, как он снимал «Воображариум доктора Парнаса»

Терри Гильем: Нашей целью было создание образов, которые не подчиняются правилам обычной логики.

Терри Гильем, режиссер:

Когда я начинал работать над этим проектом, никаких идей не было. Zero. Пустая доска. Хотелось снять что-то оригинальное. Сначала я положил перед собою книгу, прочитал ее, посмотрел рисунки, потом решил выбрать рисунки, которые совпадут с моим воображением. Первое, что привлекло, это как бы вагончик, дилижанс, с которым в средневековье странствовали комедианты. Это было уже что-то. Но я попросил своего художника создать такой абсурдный, нелепый, неправильный объект. Результат понравился, и поэтому даже улицы Лондона решили построить в соответствии и с пропорциями этого вагончика. Мы придумали, что задняя часть дилижанса открывается и превращает объект в своеобразный передвижной театр. Внутри мы разместили волшебное зеркало, через которое можно попасть в нереальный мир.

В нашем фильме сочетаются много самых разных идей и элементов. Вот, например, эскиз того места, где могли бы встретиться стародавние мифические существа. В нашем случае доктор Парнас и дьявол, их играют Christopher Plummer и Tom Waits.

Мы смешали и соединили кусочки нескольких религий с целью получить знакомый и, в то же время, невероятный рисунок. Вот одна из самых дизайнерских сцен имаджинариума – пространство, где плавают гигантские медузы. Считается, что в такое пространство на самом деле можно попасть, если увлекаться йогой, медитацией, самогипнозом. Шутят, что завзятые алкоголики также могут стать завтраком этих медуз.

Вот еще одна моя любимая разработка для фильма. Те, кто в детстве увлекался волшебными сказками, наверное, мечтал полететь на воздушном шаре. В том волшебном мире, куда попадают герои, доктор Парнас присутствует в образе чудесного воздушного баллона, мультиголовы. Нашей целью было создание образов, которые не подчиняются правилам обычной логики.

В фильме есть такой отрывок, где доктор Парнас как будто возвращается в молодость, в ту молодость, которую подарил ему дьявол. Там невероятные пейзажи, они украшают историю романтического увлечения, влюбленности героя. Все детали я заимствовал из личных воспоминаний того периода, когда меня захватила первая любовь. А за такую любовь можно отдать все. Счастье, как известно, нередко имеет другую сторону. Здесь речка превращается в поток нефти, токсичный, небезопасный. В мире всегда есть противоположности, разные стороны: свет и тьма, добро и зло, страсть и ненависть, покой и борьба. Лично меня увлекает этот фильм. Я благодарен всем друзьям, которые помогли завершить проект после смерти Heath Ledger. Меня не волнует та аудитория, которая не понимает нашу картину, остальных я сердечно приглашаю в мой фильм-сон.