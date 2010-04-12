Российские киностудии за два года не выполнили ни одного госконтракта

Счетная палата признала неудовлетворительным распределение бюджетных средств, выделенных на поддержку российского кинематографа в 2008-2009 годах.

Всего за это время Министерство культуры заключило с киностудиями и режиссерами 958 контрактов на 6,2 миллиарда рублей. При этом в результате аудита нарушения были обнаружены в каждом из них. По словам Филипенко, типичной является ситуация, когда помимо основного приходилось заключать 4-5 дополнительных контрактов.

Также аудитор привел примеры наиболее серьезных нарушений. Например, в результате задержек со стороны компании-производителя время съемок ленты «Праздник, который всегда без тебя» выросло с 9 до 22 месяцев. Аналогичная ситуация сложилась с лентой «Зона милосердия», срок сдачи которой был перенесен с июля 2009 года на октябрь 2010 года.

Кроме этого, Филипенко отметил, что многие компании, получив поддержку государства, отказываются от исполнения своих обязательств. В качестве примера он привел фильм «Обратная сторона Луны», исполнение контракта на 34 миллиона рублей по которому было передано компании с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. В результате компания заявила, что у нее сложная финансовая ситуация, поэтому от исполнения обязательств пока отказалась.

В свою очередь продюсеры, получающие государственную поддержку, с вердиктом Счетной палаты не согласны. Например, совладелец продюсерской компании «Красная стрела» Вадим Горяинов так объяснил ситуацию с задержками: «Киношники редко что сдают вовремя не потому, что мошенники, а потому, что творцы, и министерство (Министерство культуры — прим. Ленты.Ру) вынуждено подстраиваться под них».

В настоящее время распределением государственной поддержки массового российского кинематографа занимается Фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии, а у Министерства культуры осталась только поддержка авторского кино и дебютных проектов. Фонд был создан в конце 2009 года, после того как В. Путин раскритиковал распределение средств в киноиндустрии. Ранее сообщалось, что в общей сложности примерно 60 % российских фильмов не окупаются, пишет Lenta.ru.