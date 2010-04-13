Рассел Кроу получил звезду на Аллее славы

На голливудской Аллее славы появилась очередная звезда. На этот раз чести удостоился австралийский актер Рассел Кроу, известный по фильмам «Гладиатор» и «Игры разума».

Торжественная церемония прошла в Лос-Анджелесе в понедельник, 12 апреля. Вместе с актером за открытием звезды Рассела Кроу наблюдали его жена и двое детей. Поздравить Кроу с памятным событием пришли, в числе прочих, известный телеведущий Джей Лено, режиссер Рон Ховард, а также звезда «Терминатора» и «Аватара» Сэм Уортингтон.

Комментируя произошедшее, Рассел Кроу подметил хорошее расположение своей звезды. «Рядом с сэром Энтони Хопкинсом – неплохое место». Он также поправил журналистку, назвавшую его «австралийским актером», напомнив, что он все же родился в Новой Зеландии, хотя и является натурализованным австралийцем.

46-летний Рассел Кроу стал 2404 владельцем собственной звезды на Аллее славы. В 2010 году звезд на 2,5-километровом променаде, как было объявлено, удостоятся Адам Сэндлер, Джеймс Кэмерон, Джон Кьюсак, Колин Фирт, Гейл Энн Херд, Эмма Томпсон, Рэнди Ньюман и Марк Уолберг.

Что касается Рассела Кроу, то 14 мая на экраны кинотеатров выйдет фильм «Робин Гуд», в котором он сыграл главную роль, пишет Lenta.ru.