В сарае нашли уникальные фильмы начала 20 века

В одном из сараев в штате Нью-Гемпшир был обнаружен ранее неизвестный немой фильм 1913 года об Аврааме Линкольне.

Главную роль в нем исполняет Фрэнсис Форд, старший брат режиссера Джона Форда.

По словам автора находки подрядчика Питера Мэсси (Peter Massie), он разбирал вещи в сарае перед его сносом. На чердаке он обнаружил старый кинопроектор и семь катушек с нитратной кинопленкой, на которых, в числе прочих, был 30-минутный немой фильм «Когда заплатил Линкольн» с Фрэнсисом Фордом в роли Авраама Линкольна.

Сюжет фильма строится вокруг матери погибшего во время Гражданской войны солдата-северянина, которая просит президента Линкольна помиловать пленного южанина, которого она ранее сама выдала властям.

Находка была сделана в 2006 году, однако несколько лет пленки пролежали в подвале дома Мэсси. После того как пленка попала в руки к экспертам, выяснилось, что копии фильма о Линкольне, режиссером которого был сам исполнитель главной роли Фрэнсис Форд, в архивах нет.

На реставрацию пленки в лаборатории в Колорадо ушел почти год. Показ фильма состоится 20 апреля в колледже, который на протяжении года проводил реставрацию пленки на средства Национального фонда сохранения кинематографического наследия США.

Фрэнсис Форд больше известен комическими ролями второго плана в более чем 30 фильмах своего младшего брата Джона Форда. В частности, он исполнял роль пьяного присяжного заседателя в фильме «Молодой мистер Линкольн», в котором также играл Генри Фонда и старика, восстающего из гроба, чтобы посмотреть боксерский поединок, в фильме «Тихий человек» с Джоном Уэйном, пишет Lenta.ru.