Жёлтый глаз тигра. Кто они – демоны янтарного рая?

Многие из нас любят детективные истории. А в эти вечера, когда по телеку запустили сериал «Желтый глаз тигра», нетрудно представить, с каким интересом его смотрят особенно в Калининграде. Ведь это кино о жизни их «янтарного рая» – так всегда называли область. Чтобы Вы знали, в здешних прибалтийских недрах содержится более 90 процентов мировых запасов «солнечного камня».



Еще в XIX веке, когда Калининград был немецким Кёнигсбергом, в области было открыто самое крупное в мире месторождение – Пальмникенское. На его базе после войны и был создан тот самый Калининградский янтарный комбинат, бедовая судьба которого легко угадывается в сериале. В начале 70-х карьер «выдохся», на смену ему открыли «Приморский», которого, по оценкам специалистов, хватит на 250 лет.



Но и с этим карьером у предприятия никак не получалось стать лидером в отрасли. Его преследовали приватизации, попытки банкротств и рейдерских захватов. Разборки не утихали годами, и слышны они были на всю страну. Бывали случаи, когда на территорию карьера мимо охраны врывались человек 150 с оружием и уносили с собой добытое. Лишнее дело говорить о нелегальных копателях и банальном воровстве из цехов. Не зря в тех местах утверждают: «где янтарь, там криминал». И вот в 2015 году комбинат по решению президента Путина был передан в управление госкорпорации «Ростех». Сегодня предприятие добывает около 300 тонн янтаря. А цена на него растет, с 2001 года поднялась в 10 раз. Активно скупают сырье китайцы и очень хорошо платят. И частникам в том числе.

Получается, «янтарную мафию» потеснили, но нелегальный оборот камня живуч. Нет уже тех баталий, но зрители постарше наверняка помнят те кровавые криминальные разборки, которые грохотали в области из-за янтарных денег. Одни авторитетные воры сменяли других, банды с битами и пистолетами крошили головы конкурентов...

Собственно говоря, в сериале «Желтый глаз тигра» авторы все это показывают – жестко, со смаком, не жалея красок. Сложно со стороны сказать, были ли у героев сериала реальные прототипы. Похожие вполне могли быть. И герой Павла Прилучного чекист Сергей Звягинцев, и художник Костя Левшин, роль которого исполнил Иван Ивашкин, и девчонки.

Но все же думается, что представлены на суд зрителю образы собирательные. Вор в законе «Конь», которого играет заслуженный артист России Виталий Кищенко, может вполне объединить характеры и поступки действовавших в те времена калининградских криминальных авторитетов Саши Савелия, «Карло» или «Сазона». Друг главного героя «Василёк» многим может напомнить тех бандитов-спортсменов, которые не гнушались любыми средствами, расчищая дорогу к большим преступным деньгам.



Исключение, пожалуй, составляет образ Миши Бойко по кличке «Куплет» (актер Роман Курцын). Автор сценария Виталий Москаленко рассказывал, что его он писал с одного из местных янтарных магнатов, который после разоблачения подался в бега и якобы до сих пор живет в польском Гданьске. Мы решили разузнать о нем подробнее. Думаем, тем, кто смотрит сериал, будет интересно. Предполагаем, что речь идет о Викторе Богдане по кличке «Балет» («Куплет» – «Балет»!) Родом он из Волковыска, служил сержантом в российской милиции. «Король янтарных махинаций», как называли его СМИ, возглавлял дилерскую компанию комбината и по совместительству занимался нелегальным оборотом крупных партий янтаря. В 2013 году в подвале его дома полиция обнаружила тайник с пятью тоннами ценного камня. Было возбуждено дело, хозяин объявлен в международный розыск. По сведениям, он до сих пор пытается из-за границы управлять нелегальной добычей.

Вы заметили – со времен 90-х что-нибудь поменялось? Ну да, стрельба прекратилась.

Ваш В.Д.