Премьера фильма «Скорина» на СТВ 10 ноября в 20:15

Новости Беларуси. Премьера на СТВ. Наш телеканал 10 ноября покажет игровой фильм, посвященный Франциску Скорине. Короткометражная лента повествует об одном дне из жизни легендарного просветителя. А также открывает первопечатника с весьма неожиданной стороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. СТВ стал продюсерским центром при создании фильма. К слову, это уже второй масштабный проект на нашем канале, посвященный 500-летию белорусского книгопечатания. Франциск Скорина известен не только в Беларуси, но и за ее пределами.

Милан Экерт, Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской Республики в Республике Беларусь:

Это очень важная личность для Чехии. Потому что легко служить послу в государстве, где совместные герои истории. Это лицо, про которое мы должны совместно стараться найти некие источники из истории, чтобы всю картину сложить.