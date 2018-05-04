Актриса Зои Салдана получила именную звезду на голливудской «Аллее славы»

Поддержать Зои пришла вся ее семья: муж Марко Перего, трое детей и родители. А также друзья: актриса Мила Кунис и режиссер Джеймс Кэмерон.

39-летняя актриса выбрала для церемонии бежевое платье на бретельках, которое было украшено бисером, и светлые босоножки.

В соцсетях актриса поделилась своими эмоциями от произошедшего.

Зои Салдана:

Огромное спасибо всем, кто поддержал меня на церемонии, которая бывает раз в жизни. Я так счастлива быть частью Голливудской аллеи славы! Спасибо тем, кто удостоил меня звезды и позволил мне стать частью истории! Пусть это откроет больше дверей для латиноамериканцев и представителей других национальностей.