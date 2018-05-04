Актриса Зои Салдана получила именную звезду на голливудской «Аллее славы»
Новости США. Актриса Зои Салдана получила именную звезду на Аллее славы в Голливуде.
Знаковая для актрисы церемония прошла 3 мая в Лос-Анджелесе.
Поддержать Зои пришла вся ее семья: муж Марко Перего, трое детей и родители. А также друзья: актриса Мила Кунис и режиссер Джеймс Кэмерон.
Фото: instagram.com/zoesaldana. Актриса с мужем и детьми
39-летняя актриса выбрала для церемонии бежевое платье на бретельках, которое было украшено бисером, и светлые босоножки.
В соцсетях актриса поделилась своими эмоциями от произошедшего.
Зои Салдана:
Огромное спасибо всем, кто поддержал меня на церемонии, которая бывает раз в жизни. Я так счастлива быть частью Голливудской аллеи славы! Спасибо тем, кто удостоил меня звезды и позволил мне стать частью истории! Пусть это откроет больше дверей для латиноамериканцев и представителей других национальностей.
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Фото: instagram.com/zoesaldana
Впервые на красной дорожке появились сыновья актрисы – трехлетние близнецы Сай и Боуи, а также Зен.
Недавно состоялась премьера фильма «Мстители: Война бесконечности», где Салдана сыграла одну из главных ролей. Картина бьет рекорды по количеству проданных билетов, сборам за уик-энд и может стать самым кассовым фильмом в истории.